महाराष्ट्र: नासिक में भूकंप का झटका, रिक्टर स्केल पर 4.0 आंकी गई तीव्रता

महाराष्ट्र के नासिक में भूकंप का झटका महसूस किया गया. रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4 आंकी गई. शुक्रवार आधी रात लगभग 11.41 पर भूकंप का झटका आया. जानमाल के किसी प्रकार के नुकसान की खबर नहीं है. भूकंप की जानकारी नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने दी.

An earthquake of magnitude 4.0 occurred 98 km west of Nashik, Maharashtra at 11:41 pm on 4th September: National Centre for Seismology pic.twitter.com/7zGcH6qXNw