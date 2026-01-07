'JNU में शरजील इमाम की औलादों के इरादों को कुचल देंगे...', दिल्ली में नारेबाजी के खिलाफ भड़के फडणवीस

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली के JNU कैंपस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ हुई नारेबाजी पर तीखा हमला बोला है. नागपुर में फडणवीस ने इस घटना को देशविरोधी मानसिकता से जोड़ते हुए कड़े शब्दों में चेतावनी दी.

मीडिया से बातचीत के दौरान फडणवीस ने कहा कि JNU में शरजील इमाम जैसी सोच रखने वालों की 'औलादें' पैदा हुई हैं और ऐसे लोगों के नापाक इरादों को कुचल दिया जाएगा. फडणवीस ने आगे कहा, ये वही लोग हैं जो देश तोड़ने वालों की भाषा बोलते हैं और देशद्रोहियों के साथ खड़े होते हैं. ऐसे नापाक इरादों को हम कुचल देंगे.

'देखिए, ये शरजिल इमाम की जो औलादें जेएनयू में पैदा हुई हैं, इनके इरादों को कुचलने का काम हम करेंगे. ऐसे नापाक इरादे... जो देशद्रोहियों के साथ खड़े होते हैं, जो देश को तोड़ने की भाषा बोलने वालों के साथ खड़े होते हैं, उनके इरादों को कुचल दिया जाएगा. ऐसे इरादे नहीं चलेंगे.'

फडणवीस का यह बयान JNU में हुई नारेबाजी के बाद आया है, जिसने राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है.

#WATCH | Nagpur | On sloganeering against PM Modi and Union HM Amit Shah in JNU campus yesterday, Maharashtra CM Devendra Fadnavis said, "The offspring of Sharjeel Imam were born at JNU... We will crush such wicked intentions, which stand with the country's traitors, with those… pic.twitter.com/pR3I7WpCzk — ANI (@ANI) January 6, 2026

इसी दौरान केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल के उस कथित बयान पर भी फडणवीस से सवाल किया गया, जिसमें कहा गया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज पाटीदार समुदाय से थे. इस पर मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें नहीं पता कि सीआर पाटिल ने क्या कहा, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज किसी एक समुदाय के नहीं थे.

फडणवीस ने कहा, महान लोग किसी एक जाति या समुदाय के नहीं होते. उनका कोई जाति बंधन नहीं होता. ऐसे महान पुरुष पूरे देश के होते हैं. उन्होंने आगे कहा कि आज वे खुद गर्व से देवेंद्र फडणवीस कहलाते हैं तो उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का योगदान है.

मुख्यमंत्री ने कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज की वजह से ही हम आज अपनी पहचान पर गर्व कर पाते हैं. महान व्यक्तित्वों को इस तरह जातियों और समुदायों में बांटना ठीक नहीं है.

