Omicron in Mumbai: नए साल के जश्न में भंग, मुंबई में आज से धारा 144 लागू, 7 जनवरी तक कोई पार्टी नहीं होगी

Coronavirus Omicron in Mumbai: कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वैरिएंट ने अब डराना शुरू कर दिया है. ओमिक्रॉन के चलते देश में तीसरी लहर की आहट भी शुरू हो गई है. मुंबई में बीते दिन कोरोना के 2,510 नए मामले सामने आए. इसे देखते हुए अब प्रशासन ने मुंबई में धारा 144 लागू कर दी गई है. मुंबई में 7 जनवरी तक धारा 144 लागू रहेगी. इसके साथ ही नए साल के जश्न मनाने पर भी रोक लगा दी गई है.

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, प्रशासन ने 30 दिसंबर से 7 जनवरी तक मुंबई में धारा 144 लगा दी है. साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर नए साल का जश्न मनाने पर भी रोक रहेगी. रेस्टोरेंट, होटल, बार, पब, रिजॉर्ट और क्लब में 30 दिसंबर से 7 जनवरी तक कोई पार्टी नहीं होगी.

Maharashtra | Section 144 imposed in Mumbai starting from today till 7th January 2022, in view of rising Covid cases



Police prohibit New Year's celebrations, parties in any closed or open space incl restaurants, hotels, bars, pubs, resorts & clubs from Dec 30 Dec till Jan 7.