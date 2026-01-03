scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मुंबई का मेयर मराठी होगा और हिंदू होगा', BMC चुनाव से पहले बोले CM फडणवीस

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीएमसी चुनाव से पहले कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन मुंबई से बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर भेजेगा. उन्होंने कहा कि मुंबई का मेयर मराठी और हिंदू होगा. उन्होंने दावा किया कि पिछले सात महीनों में कई घुसपैठियों को वापस भेजा गया है और यह अभियान जारी रहेगा.

Advertisement
X
फडणवीस ने कहा कि मुंबई का मेयर मराठी और हिंदू होगा. (File Photo: ITG)
फडणवीस ने कहा कि मुंबई का मेयर मराठी और हिंदू होगा. (File Photo: ITG)

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन मुंबई से बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर भेजेगा. उन्होंने यह भी साफ किया कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को एक मराठी और हिंदू मेयर मिलेगा. फडणवीस 15 जनवरी को होने वाले बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव से पहले बीजेपी और शिवसेना गठबंधन की पहली रैली को संबोधित कर रहे थे. 

'मुंबई का मेयर मराठी और हिंदू होगा'

देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह चुनाव मुंबई के भविष्य का फैसला करेगा. उनके मुताबिक पिछले सात महीनों में मुंबई से कई बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजा गया है और यह अभियान तब तक जारी रहेगा, जब तक सभी घुसपैठिए बाहर नहीं कर दिए जाते.

सम्बंधित ख़बरें

Mumbai
Mumbai में मतदान से पहले जीत गए 68 उम्मीदवार
The Mahayuti alliance Maharashtra Civic Polls 2026
महाराष्ट्र: बिना एक भी वोट डले नगर निकाय में जीत गए महायुति के 68 पार्षद, BJP को बंपर बढ़त
CM Fadnavis बोले- Maharashtra में सिर्फ मराठी अनिवार्य
सीएम देवेंद्र फडणवीस
महाराष्ट्र में सिर्फ 'मराठी' अन‍िवार्य, कोई और भाषा नहीं... CM फडणवीस ने दिया साफ संदेश
nagpur municpal carporation election bjp chalenge eknath shinde
नागपुर में शिंदे के 'सिपाही' बिगाड़ रहे BJP का गेम, पवार के पावर से कांग्रेस भी परेशान

मेयर पद को लेकर उन्होंने कहा, 'मैं और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहले ही साफ कर चुके हैं कि मुंबई का मेयर मराठी और हिंदू होगा. कुछ लोग बुर्का पहनने वाली महिला के मेयर बनने की बात कर रहे थे, लेकिन मराठी अस्मिता की बात करने वालों ने तब विरोध नहीं किया. हमारा रुख स्पष्ट है. मुंबई का मेयर एक मराठी और हिंदू होगा.'

मुंबई बीजेपी अध्यक्ष ने दिया था बयान

यह बयान उस विवाद के बाद आया है, जब मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने कहा था कि उनकी पार्टी किसी 'खान' को मुंबई का मेयर नहीं बनने देगी. इस बयान पर शिवसेना यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी. राज ठाकरे ने भी कहा था कि मुंबई का मेयर मराठी होगा और उनका ही होगा.

Advertisement

फडणवीस ने कहा कि हर चुनाव में बीजेपी पर मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने का आरोप लगाया जाता है, जबकि हकीकत यह है कि मुंबई महाराष्ट्र का हिस्सा है और हमेशा रहेगी. उन्होंने कहा कि मुंबई के लोग विकास चाहते हैं, न कि भाषा और पहचान की राजनीति.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    ईरान प्रोटेस्ट लाइव
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement