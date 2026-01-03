'मुंबई का मेयर मराठी होगा और हिंदू होगा', BMC चुनाव से पहले बोले CM फडणवीस

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन मुंबई से बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर भेजेगा. उन्होंने यह भी साफ किया कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को एक मराठी और हिंदू मेयर मिलेगा. फडणवीस 15 जनवरी को होने वाले बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव से पहले बीजेपी और शिवसेना गठबंधन की पहली रैली को संबोधित कर रहे थे.

और पढ़ें

'मुंबई का मेयर मराठी और हिंदू होगा'

देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह चुनाव मुंबई के भविष्य का फैसला करेगा. उनके मुताबिक पिछले सात महीनों में मुंबई से कई बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजा गया है और यह अभियान तब तक जारी रहेगा, जब तक सभी घुसपैठिए बाहर नहीं कर दिए जाते.

मेयर पद को लेकर उन्होंने कहा, 'मैं और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहले ही साफ कर चुके हैं कि मुंबई का मेयर मराठी और हिंदू होगा. कुछ लोग बुर्का पहनने वाली महिला के मेयर बनने की बात कर रहे थे, लेकिन मराठी अस्मिता की बात करने वालों ने तब विरोध नहीं किया. हमारा रुख स्पष्ट है. मुंबई का मेयर एक मराठी और हिंदू होगा.'

मुंबई बीजेपी अध्यक्ष ने दिया था बयान

यह बयान उस विवाद के बाद आया है, जब मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने कहा था कि उनकी पार्टी किसी 'खान' को मुंबई का मेयर नहीं बनने देगी. इस बयान पर शिवसेना यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी. राज ठाकरे ने भी कहा था कि मुंबई का मेयर मराठी होगा और उनका ही होगा.

Advertisement

फडणवीस ने कहा कि हर चुनाव में बीजेपी पर मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने का आरोप लगाया जाता है, जबकि हकीकत यह है कि मुंबई महाराष्ट्र का हिस्सा है और हमेशा रहेगी. उन्होंने कहा कि मुंबई के लोग विकास चाहते हैं, न कि भाषा और पहचान की राजनीति.

---- समाप्त ----