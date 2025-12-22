scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'महा विकास अघाड़ी का पूरी तरह सफाया कर दिया...', निकाय चुनाव नतीजों पर बोले फडणवीस

महाराष्ट्र निकाय चुनाव में महायुति की प्रचंड जीत को सीएम देवेंद्र फडणवीस ने रिकॉर्ड बताया है. उन्होंने कहा है कि हमने महा विकास अघाड़ी का सफाया कर दिया है, आने वाले दिनों में नगर निगम और जिला परिषद चुनाव भी हम जीतेंगे.

Advertisement
X
महाराष्ट्र के सीएम बोले- विपक्ष के गढ़ ध्वस्त कर दिए (Photo: ITG)
महाराष्ट्र के सीएम बोले- विपक्ष के गढ़ ध्वस्त कर दिए (Photo: ITG)

महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में सत्ताधारी महायुति को प्रचंड जीत मिली है. महायुति सरकार की अगुवाई कर रही भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. निकाय चुनाव में महायुति और बीजेपी की बड़ी जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी थी. इसे लेकर अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी बयान आया है.

सीएम फडणवीस ने कहा है कि महाराष्ट्र के कल आए चुनाव नतीजों में बीजेपी नंबर एक पार्टी बनी है. उन्होंने कहा कि महायुति ने नवनिर्वाचित नगर परिषद अध्यक्षों में से 210 महायुति के जीते हैं. 75 प्रतिशत नगर परिषद अध्यक्ष महायुति के जीते हैं. महा विकास अघाड़ी केवल 50 नगर परिषद अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं. सीएम देवेंद्र फडणवीस हमने महा विकास अघाड़ी का पूरी तरह सफाया कर दिया है.

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र निकाय चुनाव में भी महायुति की जबरदस्त जीत... BJP ने 2180 सीटें जीती, 63% रहा स्ट्राइक रेट

सम्बंधित ख़बरें

Mahayuti Maharashtra Civic election.
महाराष्ट्र निकाय चुनाव में परिवारवाद का दबदबा कायम... नेताओं के रिश्तेदारों ने भी जीती सीटें
Mahayuti Maharashtra Civic election.
महाराष्ट्र निकाय चुनाव में भी महायुति की जबरदस्त जीत... BJP ने 2180 सीटें जीती, 63% रहा स्ट्राइक रेट
shinde-thakre
महाराष्ट्र में बाल ठाकरे की विरासत पर क्‍या अब शिंदे सेना का कब्जा हो गया है?
Raj and Uddhav Thackeray alliance for BMC election.
BMC चुनाव: कांग्रेस से दूर होकर उद्धव आए राज के साथ, कितनी असरदार होगी जुगलबंदी?
महायुति ने 212 सीटों पर फतह हासिल की है.
महायुति ने खोज ली है महाविकास अघाड़ी की काट? अजित-शिंदे-बीजेपी कैसे चल रहे हैं चाल

उन्होंने कहा कि बीजेपी का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा है. चुने गए कुल नगर परिषद अध्यक्षों में से 65 प्रतिशत बीजेपी से हैं. सीएम फडणवीस ने कहा कि इस साल हमारे करीब 3000 वार्ड पार्षद चुने गए हैं. कुल निर्वाचित वार्ड पार्षदों में 48 प्रतिशत पार्षद बीजेपी के हैं. उन्होंने कहा कि यह एक रिकॉर्ड है. जनता ने हमारी सरकार पर भरोसा जताया है. जनता ने पीएम मोदी की विकास और विश्वास की राजनीति पर मुहर लगाई है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र निकाय चुनाव में परिवारवाद का दबदबा कायम... नेताओं के रिश्तेदारों ने भी जीती सीटें

उन्होंने नागपुर की नगर परिषदों में महायुति की जीत का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि नागपुर में विपक्ष के गढ़ ध्वस्त हो गए हैं. सीएम फडणवीस ने कहा कि हमने साओनेर नगर परिषद को कांग्रेस-मुक्त बना दिया है. उन्होंने दावा किया कि आने वाले दिनों में हम नगर निगम और जिला परिषद के चुनाव भी जीतेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement