'महा विकास अघाड़ी का पूरी तरह सफाया कर दिया...', निकाय चुनाव नतीजों पर बोले फडणवीस

महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में सत्ताधारी महायुति को प्रचंड जीत मिली है. महायुति सरकार की अगुवाई कर रही भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. निकाय चुनाव में महायुति और बीजेपी की बड़ी जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी थी. इसे लेकर अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी बयान आया है.

सीएम फडणवीस ने कहा है कि महाराष्ट्र के कल आए चुनाव नतीजों में बीजेपी नंबर एक पार्टी बनी है. उन्होंने कहा कि महायुति ने नवनिर्वाचित नगर परिषद अध्यक्षों में से 210 महायुति के जीते हैं. 75 प्रतिशत नगर परिषद अध्यक्ष महायुति के जीते हैं. महा विकास अघाड़ी केवल 50 नगर परिषद अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं. सीएम देवेंद्र फडणवीस हमने महा विकास अघाड़ी का पूरी तरह सफाया कर दिया है.

उन्होंने कहा कि बीजेपी का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा है. चुने गए कुल नगर परिषद अध्यक्षों में से 65 प्रतिशत बीजेपी से हैं. सीएम फडणवीस ने कहा कि इस साल हमारे करीब 3000 वार्ड पार्षद चुने गए हैं. कुल निर्वाचित वार्ड पार्षदों में 48 प्रतिशत पार्षद बीजेपी के हैं. उन्होंने कहा कि यह एक रिकॉर्ड है. जनता ने हमारी सरकार पर भरोसा जताया है. जनता ने पीएम मोदी की विकास और विश्वास की राजनीति पर मुहर लगाई है.

उन्होंने नागपुर की नगर परिषदों में महायुति की जीत का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि नागपुर में विपक्ष के गढ़ ध्वस्त हो गए हैं. सीएम फडणवीस ने कहा कि हमने साओनेर नगर परिषद को कांग्रेस-मुक्त बना दिया है. उन्होंने दावा किया कि आने वाले दिनों में हम नगर निगम और जिला परिषद के चुनाव भी जीतेंगे.

