scorecardresearch
 

Feedback

भीड़ के बीच अचानक खून खराबा, CCTV में कैद हुआ सरेराह हत्या का डरावना वीडियो

छत्रपति संभाजीनगर के पैठणगेट इलाके में सोमवार रात मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया. मोबाइल दुकानदार परवेज शेख ने गुस्से में 33 वर्षीय इमरान कुरैशी की चाकू मारकर हत्या कर दी. घटना भीड़भाड़ वाले बाजार में हुई, जिसे कई लोगों ने अपनी आंखों से देखा. पुलिस ने परवेज और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है.

Advertisement
X
CCTV में कैद हुआ सरेराह हत्या का डरावना वीडियो (Photo: AI Image)
CCTV में कैद हुआ सरेराह हत्या का डरावना वीडियो (Photo: AI Image)

महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजीनगर के व्यस्त पैठणगेट इलाके में सोमवार रात एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई. यहां मामूली विवाद ने इतना विकराल रूप ले लिया कि एक युवक की जान चली गई. पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान 33 साल के इमरान अकबर कुरैशी के रूप में हुई है. घटना सोमवार रात करीब साढ़े नौ बजे की बताई जा रही है. इमरान रोज की तरह अंडा भुर्जी की गाड़ी पर खाना खाने आया था. उसने अपनी मोटरसाइकिल एक मोबाइल दुकान- एम.आर. मोबाइल्स के सामने खड़ी की थी. दुकान के मालिक परवेज शेख ने बाइक हटाने को कहा, जिस पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि परवेज ने गुस्से में दुकान से चाकू उठाया और सीधे इमरान की गर्दन पर वार कर दिया.

इमरान जमीन पर गिर पड़ा और कुछ ही पलों में उसकी मौत हो गई. यह पूरी वारदात भीड़भाड़ वाले इलाके में हुई, जहां कई ग्राहक मोबाइल खरीदने आए हुए थे. मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार,'हमने पहले तो झगड़ा समझा, लेकिन अचानक परवेज ने चाकू निकाला और वार कर दिया. सबकुछ कुछ ही सेकंड में हो गया.'

सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि उस समय दुकान के सामने महिलाएं खरीदारी कर रही थीं, जो अचानक खूनखराबा देखकर भयभीत होकर पीछे हट गईं. कुछ लोगों ने इमरान को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

सम्बंधित ख़बरें

सरेराह हत्या का डरावना वीडियो  
मुंबई एयरपोर्ट पर करोड़ों का सोना और ड्रग जब्त. (Photo: Representational )
मुंबई में सीमा शुल्क विभाग की कार्रवाई, 14 करोड़ का नशीला पदार्थ और सोना जब्त 
पत्नी की हत्या कर दर्ज कराई गुमशुदगी की रिपोर्ट 
ताजमहल से गंगा घाट तक...आसमान से देखने का मौका, ये हैं 5 टॉप हॉट एयर बैलून स्पॉट 
पुलिसकर्मियों ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से किया दुर्व्यवहार. (Photo: Representational )
नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की शिकायत लेकर पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से दुर्व्यवहार, जांच के आदेश 

घटना की जानकारी मिलते ही क्रांति चौक पुलिस थाने की टीम मौके पर पहुंची और इलाके को घेर लिया. मुख्य आरोपी परवेज शेख और उसके एक साथी को रात में ही गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है.

Advertisement

इस घटना के बाद पैठणगेट इलाके में तनाव और डर का माहौल है. स्थानीय लोगों ने मांग की है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में कोई ऐसी वारदात न दोहराई जाए. पुलिस ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है. वहीं, इमरान की मौत से उसका परिवार और पूरा इलाका सदमे में है -जहां कल तक रौनक थी, अब सन्नाटा छा गया है.

 Input: Israruddin Chishty

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bypoll Election
    दिल्ली ब्लास्ट
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement