बुलढाणा में दर्दनाक हादसा, बाइक और बस की टक्कर में तीन लोगों की मौत

महाराष्ट्र के बुलढाणा में सोमवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. धाड-संभाजीनगर रोड पर एक दोपहिया वाहन की आमने-सामने की टक्कर महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम (MSRTC) की बस से हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक बस के नीचे फंस गई. पुलिस ने बस चालक को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है.

सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत (Photo: representational image)
महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में सोमवार दोपहर एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया, जिसमें तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. यह हादसा धाड–संभाजीनगर रोड पर करडी गांव के पास एक पुल के समीप हुआ. पुलिस के अनुसार, एक दोपहिया वाहन और महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) की बस के बीच आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि एमएसआरटीसी की बस मलकापुर डिपो से आ रही थी और जब वह करडी इलाके में पुल के पास पहुंची, तभी सामने से आ रही मोटरसाइकिल से उसकी टक्कर हो गई. बाइक पर तीन लोग सवार थे, जो सभी धालसावंगी गांव के निवासी बताए जा रहे हैं. टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई.

हादसे की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दोपहिया वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और बस के नीचे फंस गया. घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे. स्थानीय लोगों ने पुलिस को हादसे की सूचना दी.

सूचना मिलते ही धाड पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और शवों को बस के नीचे से बाहर निकलवाया. इसके बाद तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. पुलिस ने बस चालक को हिरासत में ले लिया है और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

धाड पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि टक्कर आमने-सामने हुई, लेकिन यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दुर्घटना लापरवाही, तेज रफ्तार या किसी अन्य वजह से हुई. पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है. इस हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल है. एक ही गांव के तीन लोगों की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है.
 

