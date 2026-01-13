कटी पतंग के पीछे ट्रेन की छत पर चढ़ा मासूम, 11,000 वोल्ट की चपेट में आया

महाराष्ट्र में नागपुर जिले के कामठी रेलवे स्टेशन पर एक मासूम किशोर के साथ दर्दनाक हादसा हुआ . ट्रेन के ऊपर कटी पतंग का पीछा करते हुए 11,000 वोल्ट की हाई वोल्टेज ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन (OHE) के संपर्क में आने से 13 साल के लड़के की हालत गंभीर हो गई .

रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के अधिकारियों ने बताया कि रविवार दोपहर के समय यह हादसा हुआ . घायल किशोर की पहचान लकी के रूप में हुई है . बताया गया है कि लकी पतंग के पीछे भाग रहा था और उसकी पतंग स्टेशन पर खड़ी कोयले से भरी मालगाड़ी के डिब्बे पर फंस गई थी . पतंग को वापस पाने के लिए उसने खतरनाक कदम उठाते हुए ट्रेन के डिब्बे पर चढ़ने का प्रयास किया .

RPF के एक जवान ने उसे चढ़ने से रोकने की कोशिश की, लेकिन बच्चे ने उसकी नहीं सुनी . घटना के दौरान पतंग की डोर ओवरहेड लाइन में फंस गई थी . जैसे ही लकी ने पतंग की डोर खींचने की कोशिश की, वह सीधा उच्च वोल्टेज लाइन के संपर्क में आ गया और उसे जोरदार झटका लगा . झटके से वह ट्रेन के डिब्बे पर गिर पड़ा .

रेलवे कर्मचारी और RPF कर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे . सबसे पहले बिजली की सप्लाई काटी गई और किशोर को सुरक्षित तरीके से नीचे उतारा गया . इसके बाद उसे तुरंत नागपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (GMCH) में भर्ती कराया गया . डॉक्टरों के अनुसार, लकी की हालत गंभीर बनी हुई है और उसे विशेषज्ञों की देखरेख की आवश्यकता है . RPF अधिकारियों ने लोगों से आग्रह किया है कि वे अपने बच्चों को रेलवे क्षेत्रों में सुरक्षित रहने की शिक्षा दें और पतंग उड़ाने या खेल के दौरान किसी भी प्रकार के खतरनाक प्रयास से बचने की सलाह दें .





