बीड में बस और बाइक की भीषण टक्कर, 50 साल के युवक की मौत

महाराष्ट्र के बीड जिले में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में 50 साल के मोटरसाइकिल चालक की मौत हो गई, जबकि पीछे बैठा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस के अनुसार, यह दुर्घटना महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) की बस और एक मोटरसाइकिल के बीच टक्कर से हुई.

बस और बाइक की आमने-सामने टक्कर

पुलिस ने बताया कि यह हादसा सुबह करीब 11:30 बजे सावंतवाड़ी चौराहे के पास हुआ, जो बीड़ से लगभग 30 किलोमीटर दूर मंजारसुंबा–अंबाजोगाई मार्ग पर है. दुर्घटना उस समय हुई जब नांदेड़ जिले के देगलूर डिपो की एमएसआरटीसी बस विपरीत दिशा से आ रही मोटरसाइकिल से टकरा गई.

पुलिस के मुताबिक, इस हादसे में मोटरसाइकिल चालक किशोर निर्मल (50) की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, बाइक पर पीछे बैठे सुनील जाधव (50) गंभीर रूप से घायल हो गए. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों सड़क पर गिर पड़े और आसपास अफरा-तफरी मच गई.

घायल को बीड जिला अस्पताल किया गया रेफर

घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस और आपात सेवाओं को सूचना दी. घायल सुनील जाधव को पहले नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें बीड़ जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया.

पुलिस के अनुसार, बस और मोटरसाइकिल की टक्कर कैसे हुई, इसकी विस्तृत जांच की जा रही है. मामले में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है और संबंधित दस्तावेज एकत्र किए जा रहे हैं. मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

