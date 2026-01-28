scorecardresearch
 
अजित पवार के साथ बारामती प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले चार और लोग कौन थे?

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार विमान दुर्घटना में मारे गए हैं. उनके अलावा विमान में अन्य चार लोग सवार थे. दुर्घटना में विमान पूरी तरह जल गया और हादसे में कोई भी जीवित नहीं बचा है.

विमान दुर्घटना में अजित पवार समेत पांच लोग मारे गए हैं (Photo: PTI)
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार एक विमान दुर्घटना में मारे गए हैं. उनका विमान बुधवार सुबह बारामती में लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया. क्रैश में विमान पूरी तरह जल गया और उसमें सवार सभी लोग मारे गए. अजित पवार के अलावा विमान में और चार लोग सवार थे. विमान ऑपरेटर वीएसआर एविएशन ने आज तक से बात करते हुए मारे गए अन्य चार लोगों के संबंध में जानकारी दी है.

एविएशन ने पुष्टि की है कि हादसे में विमान के पायलट सुमित कपूर और को-पायलट सांभवी पाठक शामिल थे. एविएशन ने कहा है कि दोनों पायलट अच्छी तरह से ट्रेंड थे और विमान में कोई खराबी नहीं थी.
विमान में दो क्रू मेंबर्स के अलावा अजित पवार के दो स्टाफ मेंबर थे जिनके नाम हैं- विदिप जाधव और पिंकी माली.

अधिकारियों ने बताया कि हादसे में कोई भी जीवित नहीं बचा है. Learjet 45 नाम का विमान वीएसआर एविएशन ऑपरेट कर रहा था और इसका रजिस्ट्रेशन VT-SSK था. यह जेट विमान मंगलवार सुबह मुंबई से रवाना हुआ था.

रनवे पर लैंडिंग की कोशिश में कंट्रोल खो बैठा विमान

नागरिक उड्डयन अधिकारियों के अनुसार, विमान सुबह करीब 8:48 बजे रनवे 11 के थ्रेशहोल्ड के पास लैंडिंग की कोशिश के दौरान कंट्रोल खो बैठा. विमान रनवे से टकराया और तुरंत उसमें आग लग गई. दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है.

Learjet 45 एक मिड-साइज बिजनेस जेट है, जो अपने एडवांस एवियोनिक्स, बेहतर प्रदर्शन और बड़े केबिन के लिए जाना जाता है. इसका इस्तेमा आमतौर पर चार्टर सेवाओं और आधिकारिक यात्राओं के लिए किया जाता है. 

जमीन पर गिरते ही आग का गोला बन गया विमान

चश्मदीदों ने बताया कि विमान लैंडिंग की कोशिश में लड़खड़ाया और पलक झपकते ही क्रैश हो गया. बताया जा रहा है कि विमान के क्रैश होने के बाद करीब पांच धमाके हुए और विमान आग का गोला बन गया.

हादसे में प्लेन पूरी तरह जल गया और अजित पवार समेत पांचों लोगों की मौत हो गई. अजित पवार का पार्थिव शरीर बारामती के अस्पताल ले जाया गया है जहां उनके परिजन और समर्थक पहुंच रहे हैं. अस्पताल के बाहर रोते-बिलखते लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है.

---- समाप्त ----
