MP: कोरोना वैक्सीन ट्रायल के लिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अनफिट, बोले- बहुत दुखदायी

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश में चल रहे कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के लिए वॉलेंटियर बनाना चाहते थे लेकिन वह आईसीएमआर की पात्रता मापदंडों के आधार पर अनफिट घोषित कर दिए गए. अनफिट घोषित किए जाने के बाद गृह मंत्री ने कहा कि यह बहुत दुखदायी है.

उन्होंने कहा, 'मैं वैक्सीन ट्रायल के लिए वॉलेंटियर बनना चाहता था और समाज के लिए कुछ करने को लेकर उत्सुक था. लेकिन मुझे COVID-19 वैक्सीन ट्रायल के लिए ICMR पात्रता मानदंड के अनुसार अनफिट घोषित कर दिया गया है. यह बेहद दुखदायी है.'

I was eager to volunteer for vaccine trial and do something for the society. I have been declared unfit as per ICMR eligibility criteria of COVID-19 vaccine trial. It is painful: Madhya Pradesh Home Minister Narottam Mishra (4.12) pic.twitter.com/bRqzmXiTou