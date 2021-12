MP: 600 करोड़ का हैंडपंप घोटाला, निशाने पर बीजेपी सांसद, पत्रकारों के सवाल पर चुप्पी

मध्य प्रदेश के रतलाम झाबुआ संसदीय क्षेत्र के सांसद गुमान सिंह डामोर के खिलाफ अलीराजपुर में 600 करोड़ के घोटाले में मामला सामने आया है. कांग्रेस ने बीजेपी सांसद की गिरफ्तारी की मांग उठा दी है. रतलाम में आज कांग्रेस ने पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डीपी धाकड़, पूर्व जिलाध्यक्ष राजेश भरावा, कार्यवाहक जिलाअध्यक्ष दिनेश शर्मा सहित कई नेताओं के नेतृत्व में पूरे शहर में रैली निकाली.

रैली में एक पिकअप वाहन पर हैंडपंप और पाइप बांधकर विरोध दर्ज कराया गया. रैली मंडी परिसर से प्रारंभ होकर सैलाना बस स्टैंड, राम मंदिर, सज्जनमिल चौराहा, पॉवर हाउस रोड, दोबत्ती होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची थी. रैली में कांग्रेसी भाजपा और सांसद के खिलाफ नारेबाजी भी करते रहे. कलेक्ट्रेट पहुंचने पर डीजीपी के नाम एक ज्ञापन सौंपा.

ज्ञापन में कांग्रेस ने कहा कि आदिवासी क्षेत्र में फ्लोरोसिस नियंत्रण के तहत हैंडपंप लगाने के लिए 600 करोड़ रुपए दिये गए थे. परंतु सारा पैसा गुमान सिंह और साथियों ने डकार लिया. यह आम जनता के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है. ऐसे में उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाए. साथ ही सीबीआई से जांच करवाई जाए.

इसके साथ ही ज्ञापन में नामली नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र सोनावा की भी गिरफ्तारी करने की मांग की. बताया गया कि उनपर भी करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप है. राजनीतिक दबाव में उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है.

इधर रतलाम आए प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने सर्किट हाउस पर पत्रकारों से चर्चा में इसी मुद्दे पर कहा कि यह न्यायालय का मामला है. जहां तक वो सांसद को जानते हैं तो वे निष्कलंक व्यक्ति हैं. वे अपना पक्ष न्यायालय में रखेंगे.

#WATCH | Madhya Pradesh: BJP Member of Parliament from Ratlam-Jhabua constituency, Guman Singh Damore, who is facing charges against his alleged involvement in Rs 600 crore scam evade media questions pic.twitter.com/jYku3rCthg