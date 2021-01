धोती-कुर्ता पहन क्रिकेट के मैदान में उतरे पंडित, जमकर लगाए चौके-छक्के, संस्कृत में हुई कमेंट्री

देश में क्रिकेट के प्रति दीवानगी किसी से छिपी नहीं है. लेकिन क्‍या आपने कभी धोती-कुर्ते में क्रिकेट देखा है? जी हां, एमपी की राजधानी भोपाल में इन दिनों स्पोर्ट्स वियर नहीं बल्कि धोती-कुर्ते में ही क्रिकेट खेला जा रहा है. साथ ही मैच के दौरान कमेंट्री हिंदी-अंग्रेजी नहीं बल्कि संस्कृत भाषा में की जा रही है.

भोपाल में अनोखा क्रिकेट कॉम्पिटिशन

आपको बता दें कि रविवार को भोपाल में अनोखा क्रिकेट कॉम्पिटिशन हुआ. इस क्रिकेट कॉम्पिटिशन की खास बात थी कि इसमें पेशेवर खिलाड़ी नहीं बल्कि पंडितों ने बैट बॉल पर हाथ आजमाया. मैच के दौरान खिलाड़ियों का उत्साह देखते बना. खिलाड़ी आपस में संस्कृत में बातें कर रहे थे.

Madhya Pradesh: During a cricket match organised by Maharishi Vedic Parivar, all players wore dhoti and mundu and the commentary was done in Sanskrit language in Bhopal yesterday. pic.twitter.com/VmXYrvpGtQ