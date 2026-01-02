scorecardresearch
 
झारखंड में हाथियों का तांडव, अलग-अलग गांवों में तीन लोगों की कुचलकर ले ली जान

चाईबासा वन प्रमंडल के रोरो रेंज में दंतैल हाथी के हमले में तीन लोगों की मौत हो गई. हाथी झुंड से भटककर अलग-अलग गांवों में पहुंचा था. वन विभाग ने QRT तैनात कर हाथी को ट्रैक करना शुरू किया है और ग्रामीणों को संवेदनशील इलाकों से दूर रहने की चेतावनी दी है. मृतकों के परिजनों को तत्काल सहायता दी गई है.

हाथी के हमले में तीन की मौत (Photo: Screengrab)
झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में गुरुवार देर रात हाथी के हमले से तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. यह घटनाएं चाईबासा वन प्रमंडल के अंतर्गत रोरो फॉरेस्ट रेंज के अलग-अलग गांवों में हुईं. अधिकारियों के अनुसार, एक दंतैल अपने झुंड से भटक गया था और डर के कारण उसने ग्रामीणों पर हमला कर दिया.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक चाईबासा के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर (DFO) आदित्य नारायण ने बताया कि मृतकों की पहचान विष्णु सुंडी (57), मंगल सिंह हेंब्रम (35) हुरदुप बहंदा (63),के रूप में हुई है.

झुंड से भटका हाथी, अलग-अलग गांवों में हमला

DFO के मुताबिक, दंतैल झुंड से अलग होकर संवेदनशील इलाकों में भटक रहा था. इसी दौरान उसने अलग-अलग स्थानों पर ग्रामीणों को कुचल दिया. घटनाओं के बाद वन विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) तैनात की है, जो हाथी की गतिविधियों पर नजर रख रही है और लोगों को उसके संभावित मार्गों से दूर रहने की चेतावनी दे रही है.

वन विभाग ने प्रभावित गांवों में मुनादी कराई है और ग्रामीणों से रात के समय जंगल या हाथी की आवाजाही वाले क्षेत्रों में न जाने की अपील की है. साथ ही, खेतों और पगडंडियों पर निगरानी बढ़ाई गई है ताकि किसी अन्य अप्रिय घटना को रोका जा सके. अधिकारियों का कहना है कि हाथी को ट्रैक कर सुरक्षित दिशा में मोड़ने की कोशिश की जा रही है.

वन विभाग की QRT तैनात, ग्रामीणों को अलर्ट

DFO आदित्य नारायण ने यह भी बताया कि मृतकों के परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए तत्काल सहायता प्रदान की गई है. जरूरी दस्तावेज जमा होने के बाद सरकारी मानकों के अनुसार मुआवजा राशि भी दी जाएगी. जिला प्रशासन और वन विभाग संयुक्त रूप से हालात पर नजर बनाए हुए हैं.

गौरतलब है कि पश्चिम सिंहभूम के कई हिस्सों में मानव-हाथी संघर्ष की घटनाएं समय-समय पर सामने आती रही हैं. वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने, समूह में चलने और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रशासन को सूचित करने की अपील की है.

 

