रांची-पटना हाईवे पर यात्रियों से भरी बस में उपद्रवियों ने लगाई आग, लोगों ने कूदकर बचाई जान

रांची–पटना हाईवे पर रांची और रामगढ़ जिले की सीमा पर टोल प्लाजा के पास शरारती तत्वों ने यात्रियों से भरी एक बस में आग लगा दी. बस में सवार सभी यात्रियों ने कूदकर और खिड़कियों के शीशे तोड़कर अपनी जान बचाई. बताया गया कि बस से एक महिला को धक्का लगने के बाद लोगों ने बस का पीछा कर हमला किया. पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, लेकिन बस पूरी तरह जल गई. सभी यात्री सुरक्षित हैं.

यात्रियों ने कूदकर और खिड़कियों के शीशे तोड़कर अपनी जान बचाई. (Photo: ITG)
रांची–पटना हाईवे पर रांची और रामगढ़ जिले की सीमा पर स्थित एक टोल प्लाजा के पास शरारती तत्वों ने यात्रियों से भरी एक बस को आग के हवाले कर दिया. बस में सवार सभी यात्रियों ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई. कुछ यात्रियों ने बस की खिड़कियों के शीशे तोड़कर बाहर निकलने में सफलता पाई.

जानकारी के अनुसार, रांची के कांटा टोली से चली एक यात्री बस बीच रास्ते में एक महिला को धक्का मारते हुए आगे बढ़ गई थी. इसके बाद महिला के साथ मौजूद कुछ लोगों ने बस का पीछा किया और टोल प्लाजा के पास बस पर हमला कर दिया. शरारती तत्वों ने यात्रियों से भरी बस में आग लगा दी, जिससे बस के अंदर अफरातफरी मच गई.

यात्री किसी तरह कूद-फांद कर बाहर निकल गए
बस में सवार सभी यात्री किसी तरह कूद-फांद कर बाहर निकल गए. आसपास मौजूद लोगों ने भी यात्रियों की मदद की और सभी को सुरक्षित बाहर निकाला. इस घटना में किसी के हताहत होने या जान-माल की क्षति की सूचना नहीं है.

घटना की सूचना मिलते ही रांची और रामगढ़ जिले की पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बस पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी.

---- समाप्त ----
