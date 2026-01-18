झारखंड: लातेहार में शादी समारोह से लौट रही बस पलटी, 5 की मौत, 25 घायल

झारखंड के लातेहार जिले में रविवार को एक भयानक सड़क हादसा हुआ, जब छत्तीसगढ़ से आ रही एक रिजर्व बस महुआडांड़ थाना क्षेत्र की ओरसा घाटी में अनियंत्रित होकर पलट गई. बस में सवार सभी लोग बलरामपुर के महाराजगंज गांव से सगाई समारोह में शामिल होने आ रहे थे. हादसे में पांच लोगों की मौत हुई और 25 से अधिक लोग घायल हुए, जिनमें कई की हालत गंभीर है.

राहत और बचाव कार्य जारी

घटना होते ही ग्रामीणों ने प्रशासन को सूचना दी और राहत कार्य शुरू किया. महुआडांड़ के एसडीएम विपिन कुमार दुबे ने स्वास्थ्य विभाग और अन्य टीमों को तत्काल मौके पर भेजा. महुआडांड़, गारू और नेतरहाट की स्वास्थ्य टीमें एंबुलेंस के साथ पहुंचीं और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया. कुछ गंभीर घायलों को अन्य अस्पतालों में स्थानांतरित किया गया.

स्थानीय लोगों ने भी मानवता का परिचय देते हुए निजी वाहनों से घायल यात्रियों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की. अधिकारियों ने कहा कि घायलों का उपचार जारी है और मृतकों की संख्या व घायलों की स्थिति की आधिकारिक जानकारी चिकित्सकीय जांच के बाद दी जाएगी.

इस भयानक हादसे ने क्षेत्र में मातम और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है, वहीं प्रशासन और स्वास्थ्य टीम लगातार राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई है.

