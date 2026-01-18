scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

झारखंड: लातेहार में शादी समारोह से लौट रही बस पलटी, 5 की मौत, 25 घायल

झारखंड के लातेहार में शादी की पार्टी ले जा रही बस पलटने से पांच लोगों की मौत और 25 लोग घायल हो गए. बस छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से महुआदनर जा रही थी. पुलिस ने रेस्क्यू शुरू कर घायलों को अस्पताल भेजा.

Advertisement
X
बस में शादी समारोह से लौट रहे लोग सवार थे. (Photo: Representational)
बस में शादी समारोह से लौट रहे लोग सवार थे. (Photo: Representational)

झारखंड के लातेहार जिले में रविवार को एक भयानक सड़क हादसा हुआ, जब छत्तीसगढ़ से आ रही एक रिजर्व बस महुआडांड़ थाना क्षेत्र की ओरसा घाटी में अनियंत्रित होकर पलट गई. बस में सवार सभी लोग बलरामपुर के महाराजगंज गांव से सगाई समारोह में शामिल होने आ रहे थे. हादसे में पांच लोगों की मौत हुई और 25 से अधिक लोग घायल हुए, जिनमें कई की हालत गंभीर है.

राहत और बचाव कार्य जारी
घटना होते ही ग्रामीणों ने प्रशासन को सूचना दी और राहत कार्य शुरू किया. महुआडांड़ के एसडीएम विपिन कुमार दुबे ने स्वास्थ्य विभाग और अन्य टीमों को तत्काल मौके पर भेजा. महुआडांड़, गारू और नेतरहाट की स्वास्थ्य टीमें एंबुलेंस के साथ पहुंचीं और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया. कुछ गंभीर घायलों को अन्य अस्पतालों में स्थानांतरित किया गया.

स्थानीय लोगों ने भी मानवता का परिचय देते हुए निजी वाहनों से घायल यात्रियों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की. अधिकारियों ने कहा कि घायलों का उपचार जारी है और मृतकों की संख्या व घायलों की स्थिति की आधिकारिक जानकारी चिकित्सकीय जांच के बाद दी जाएगी.

सम्बंधित ख़बरें

हॉस्टल के दरवाजे पर अश्लील कमेंट दिखे. (Photo: ITG)
पटना: गर्ल्स हॉस्टल के दरवाजे पर लिखे मिले अश्लील कमेंट, संदिग्ध सामान आया नजर
wild elephants terror in several districts of jharkhand including garhwa
झारखंड के कई जिलों में जंगली हाथियों का आतंक, दहशत में ग्रामीण
महिला से ठग ने ट्रांसफर करवा लिए दो लाख 7 हजार रुपये. (Photo: ITG)
'मेरी कोई बहन नहीं है...' से शुरू हुई कहानी, इंस्टाग्राम पर महिला से साइबर फ्रॉड
स्पेन के कपल ने अनाथ बच्ची को लिया गोद. (Photo: ITG)
निहारते रहे, फिर सीने से लगाया... स्पेन के कपल ने अनाथ बच्ची को लिया गोद, बोले...
Bomb Blast
हजारीबाग ब्लास्ट: तीन लोगों की मौत, घटनास्थल से मिले धातु के टुकड़े, जांच के लिए भेजा गया सैंपल

इस भयानक हादसे ने क्षेत्र में मातम और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है, वहीं प्रशासन और स्वास्थ्य टीम लगातार राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement