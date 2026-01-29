150 फुट ऊंचे टावर पर चढ़ा लव अफेयर से परेशान शख्स, किया हाई वोल्टेज ड्रामा

झारखंड के बोकारो में लव अफेयर में परेशान शख्स एकाएक 150 फुट ऊंचे टावर पर चढ़ गया और हाई वोल्टेज ड्रामा करने लगा. मध्यप्रदेश का रहने वाला युवक मोबाइल टावर पर चढ़कर आत्महत्या करने की धमकी देने लगा.पुलिस ने गुरुवार को ये जानकारी दी है.

यह घटना बुधवार को हरला थाना क्षेत्र के बसंती मोड़ पर घटी. पुलिस ने बताया कि युवक की पहचान भोजराज चंदेल के रूप में हुई है, जो मध्य प्रदेश के गुना थाना क्षेत्र के जौहरी गांव का निवासी है.

हरला थाना प्रभारी खुर्शीद आलम ने बताया कि चंदेल को लगभग दो घंटे तक समझाने-बुझाने के बाद सुरक्षित नीचे उतारा गया. चंदेल ने पुलिस को बताया कि वह पिछले चार वर्षों से हरला थाना क्षेत्र की एक महिला के साथ संबंध में था. अधिकारी ने बताया,'उसने कहा कि उनकी मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए हुई थी और वह उससे मिलने यहां आया था, लेकिन उसके परिवार ने मिलने की अनुमति नहीं दी.'

इस बीच, घटना का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें व्यक्ति को 'मैं मर जाऊंगा' कहते हुए सुना जा सकता है. हालांकि, एजेंसी इस वीडियो की प्रामाणिकता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सकी. पुलिस ने बताया कि घटना के बाद चंदेल बेहद परेशान था और मोबाइल टावर पर चढ़ गया, जिसे बाद में पुलिस ने बचा लिया. पुलिस ने बताया कि व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है और आगे की जांच जारी है.

