पत्नी के सामने तड़प- तड़पकर दम तोड़ गए पति और दो बेटियां, घर में घुसकर हाथी ने रौंदा

झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले से एक बार फिर हाथी हमले की दर्दनाक घटना सामने आई है. गोईलकेरा प्रखंड में सोमवार रात एक जंगली हाथी के हमले में एक व्यक्ति और उसके दो बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी एक बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है, क्योंकि बीते दो सप्ताह में हाथियों के हमलों में सात लोगों की जान जा चुकी है.

अधिकारियों के अनुसार, यह घटना गोईलकेरा प्रखंड के जंगल क्षेत्र में हुई, जहां पीड़ित परिवार एक लकड़ी की झोपड़ी में रह रहा था. सोमवार देर रात अचानक एक जंगली हाथी जंगल से निकलकर झोपड़ी के पास पहुंच गया और हमला कर दिया. हाथी ने झोपड़ी को नुकसान पहुंचाते हुए अंदर मौजूद परिवार पर हमला किया, जिसमें पिता और उसके दो बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई.

मृतकों की पहचान कुंद्रा बहांडा, कोडामा बहांडा और सामू बहांडा के रूप में की गई है. इस हमले में परिवार की एक अन्य बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए गोईलकेरा ले जाया गया. हालत नाजुक होने के कारण उसे बेहतर इलाज के लिए ओडिशा के राउरकेला स्थित अस्पताल रेफर किया गया है, जहां वह जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है.

वन विभाग के रेंजर नंदराम ने बताया कि घटना के समय परिवार के अन्य सदस्य भी झोपड़ी में मौजूद थे. बच्चों की मां इस हमले में सुरक्षित बच गई, जिससे उसने पूरी घटना अपनी आंखों के सामने घटित होते देखी. घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया.

