झारखंड में दर्दनाक हादसा, निर्माणाधीन पावर प्लांट में लिफ्ट खराब होने से दो मजदूरों की मौत

झारखंड के घाटशिला से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है जहां रोज़ी-रोटी के लिए काम पर गए दो युवा मजदूरों की जान चली गई. निर्माणाधीन पावर प्लांट में काम के दौरान अचानक लिफ्ट के खराब हो जाने से हुए इस हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना घाटशिला अनुमंडल के धालभूमगढ़ थाना क्षेत्र की है. पुलिस के अनुसार, एक निजी कंपनी के निर्माणाधीन पावर प्लांट में चिमनी पर सिरेमिक ईंट लाइनिंग का काम चल रहा था. इसी दौरान लिफ्ट के जरिए ऊपर-नीचे आ-जा रहे तीन मजदूरों के साथ हादसा हो गया. मृतकों की पहचान सादिक और इश्तकार के रूप में हुई है. दोनों की उम्र लगभग 20-25 वर्ष बताई जा रही है.

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, मजदूर जब लिफ्ट से काम कर रहे थे, तभी लिफ्ट में अचानक तकनीकी खराबी आ गई. लिफ्ट बीच रास्ते में खराब हुई और संतुलन बिगड़ने के कारण तीनों मजदूर नीचे गिर गए. अधिकारी ने बताया कि गिरने के दौरान एक मजदूर किसी तरह तार को पकड़ने में कामयाब रहा, जिससे उसकी जान बच गई, लेकिन बाकी दो मजदूरों को गंभीर चोटें आईं.

लिफ्ट में खराबी से हादसा

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. घायल मजदूरों को तुरंत इलाज के लिए जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल ले जाया गया. हालांकि डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद दोनों की इलाज के दौरान मौत हो गई. इस घटना के बाद मजदूरों के साथियों और स्थानीय लोगों में गहरा शोक है.

यह हादसा एक बार फिर निर्माणस्थलों पर सुरक्षा इंतजामों को लेकर सवाल खड़े करता है. निर्माण कार्य के दौरान मजदूरों की सुरक्षा के लिए जिन उपायों की जरूरत होती है, उनकी अहमियत इस घटना से साफ झलकती है. हालांकि पुलिस ने इस मामले में केवल तकनीकी खराबी की पुष्टि की है और आगे की जांच जारी है.

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है कि लिफ्ट में खराबी कैसे आई और क्या सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन किया जा रहा था या नहीं. इस हादसे में घायल एक मजदूर का इलाज जारी है.

