झारखंड: जमीन विवाद में CSC संचालक की गोली मारकर हत्या, दो आरोपी गिरफ्तार

झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में CSC संचालक तरापदो महतो की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. हत्या घाटशिला के खारिया कॉलोनी स्थित CSC केंद्र में हुई थी. पुलिस ने देशी पिस्तौल, बाइक और मोबाइल बरामद किए हैं. जमीन विवाद को हत्या का कारण बताया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

फरार आरोपियों की तलाश जारी.(Photo: Representational)
झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) संचालक की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. यह सनसनीखेज वारदात घाटशिला अनुमंडल के खारिया कॉलोनी इलाके में हुई थी, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई थी.

मृतक की पहचान 41 वर्षीय तरापदो महतो के रूप में हुई है, जो खारिया कॉलोनी में CSC का संचालन करते थे. पुलिस के मुताबिक सोमवार रात एक आरोपी CSC केंद्र में घुसा और तरापदो महतो पर गोली चला दी. गोली मारने के बाद आरोपी बाइक से फरार हो गया. गंभीर रूप से घायल महतो की मौके पर ही मौत हो गई थी.

यह भी पढ़ें: Jharkhand: पूर्वी सिंहभूम जिले में पुलिस का एंटी क्रिमिनल ऑपरेशन, 41 वॉन्टेड अपराधी गिरफ्तार

घटना के बाद SIT का गठन

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया. ग्रामीण एसपी ऋषभा गर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि SIT की त्वरित कार्रवाई के बाद दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने एक देशी पिस्तौल, एक बाइक और दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं. पुलिस इन बरामद सामानों के आधार पर आगे की जांच कर रही है.

जमीन विवाद बना हत्या की वजह

पुलिस जांच में सामने आया है कि इस हत्या के पीछे लंबे समय से चला आ रहा जमीन विवाद मुख्य कारण हो सकता है. एसपी ऋषभा गर्ग ने बताया कि आरोपियों ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि उन्होंने पहले भी तरापदो महतो की हत्या की कोशिश की थी, लेकिन वह नाकाम रही थी. दूसरी बार उन्होंने इस वारदात को अंजाम दे दिया.

पुलिस के अनुसार, इस मामले में कुछ अन्य आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है.

राजनीतिक जुड़ाव भी आया सामने

तरापदो महतो की पत्नी आशा रानी महतो उल्दा पंचायत की उपमुखिया हैं. इसके अलावा, तरापदो महतो ने हाल ही में घाटशिला उपचुनाव से पहले विधायक जयराम कुमार महतो के नेतृत्व वाली झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) की सदस्यता भी ली थी.

फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है और फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है.

---- समाप्त ----
