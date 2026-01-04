भीषण ठंड की वजह से बंद रहेंगे रांची और जमशेदपुर के सभी स्कूल, जान लीजिए खुलने की तारीख

झारखंड में भीषण ठंड और शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए रांची और जमशेदपुर के सभी स्कूलों को 6 जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है. यह फैसला मौसम विभाग (IMD) द्वारा जारी चेतावनी के बाद लिया गया है. राज्य के कई हिस्सों में भीषण ठंड और शीतलहर की चेतावनी दी गई है.

रांची और जमशेदपुर के सभी स्कूल 6 जनवरी तक बंद

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक प्रशासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि रांची और जमशेदपुर जिले में बच्चों से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी सरकारी, गैर-सरकारी और निजी स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियां 6 जनवरी तक स्थगित रहेंगी. यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा-163 के तहत जारी किया गया है.

मौसम विभाग ने रांची जिले के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है, जो अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा. लगातार गिरते तापमान और सुबह-शाम घने कोहरे के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह एहतियाती कदम उठाया है.

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि इस अवधि के दौरान किसी स्कूल में परीक्षाएं निर्धारित हैं, तो स्कूल प्रबंधन को परीक्षा आयोजित करने या न करने का विवेकाधिकार दिया गया है. इसके अलावा, कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए कक्षाएं स्कूल प्रशासन की आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुसार आयोजित की जा सकती हैं.

KG से 12वीं तक की कक्षाएं स्थगित

गौरतलब है कि झारखंड के सरकारी स्कूल पहले से ही शीतकालीन अवकाश के चलते 5 जनवरी तक बंद हैं. आदेश के अनुसार, 6 जनवरी को सरकारी स्कूलों में शिक्षक उपस्थित होंगे और उन्हें ई-वीवी (eVV) सिस्टम पर उपस्थिति दर्ज कर गैर-शैक्षणिक कार्यों का निष्पादन करना होगा, हालांकि छात्रों की नियमित कक्षाएं फिलहाल शुरू नहीं होंगी.

प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वो बच्चों को अनावश्यक रूप से घर से बाहर न भेजें और ठंड से बचाव के सभी जरूरी उपाय अपनाएं. मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और हालात के अनुसार आगे भी निर्णय लिया जा सकता है.

