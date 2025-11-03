झारखंड कैबिनेट की बड़ी बैठक में 13 अहम फैसले, सिंचाई परियोजना से लेकर हॉकी खिलाड़ियों तक को राहत

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई. इसमें राज्य के विकास, प्रशासनिक सुचारू संचालन, आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने और कल्याण योजनाओं को आगे बढ़ाने से जुड़े कुल 13 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.

बैठक में लिए गए प्रमुख फैसले इस प्रकार हैं-

1. कैंबो मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना को मंजूरी

रांची जिले के मांडर और चान्हो प्रखंड के आंशिक क्षेत्र में भूमिगत पाइपलाइन से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ₹236.20 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

2. घाटशिला उपचुनाव के लिए निधि स्वीकृत

45-घाटशिला (अ.ज.जा.) विधानसभा उपचुनाव के संचालन हेतु ₹7.84 करोड़ झारखंड आकस्मिकता निधि से अग्रिम रूप में मंजूर किए गए.

3. VIP/VVIP हेलीकॉप्टर सेवा का विस्तार

राज्य के VIP/VVIP उड़ान कार्यक्रम के लिए Bell-429 Twin Engine Helicopter की सेवा अवधि को समान शर्तों के साथ 6 माह के लिए बढ़ाया गया.

4. डॉ. रंजीत प्रसाद के अपील पर निर्णय

ईटकी आरोग्यशाला के तत्कालीन अधीक्षक डॉ. रंजीत प्रसाद से संबंधित अपील अभ्यावेदन पर निर्णय को मंजूरी दी गई.

5. Allied & Healthcare Council Rules 2025 को मंजूरी

Jharkhand State Allied and Healthcare Council Rules, 2025 के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई.

6. अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ियों को राहत

अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को झारखंड आवास बोर्ड की ओर से आवंटित भूखंड के निबंधन में मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क से छूट दी गई.

7. दुमका में सड़क निर्माण (बरमसिया–शहरघाटी मार्ग)

8.13 किमी लंबे मार्ग के चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण के लिए ₹44.93 करोड़ की मंजूरी दी गई.

8. दुमका की एक और सड़क परियोजना (करमाटांड़–भोगतानडीह मार्ग)

7.77 किमी सड़क के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कार्य के लिए ₹35.81 करोड़ की स्वीकृति दी गई.

9. बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना में राशि बढ़ाई गई

सहयोग राशि को ₹1.30/1.20 लाख से बढ़ाकर ₹2.00 लाख किया गया और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लक्ष्य में वृद्धि की गई.

10. ग्रेन गोला चौकीदारों को प्रोन्नति के अनुरूप वेतनमान

बिनोद लकड़ा एवं अन्य मामले में याचिकाकर्ताओं को ₹5200-20200, ग्रेड पे ₹2400 वेतनमान अनुमन्य किया गया.

11. विधानसभा मानसून सत्र का सत्रावसान स्वीकृत

षष्ठम झारखंड विधानसभा के तृतीय (मानसून) सत्र (1-4 अगस्त और 22-28 अगस्त 2025) के सत्रावसान को मंजूरी दी गई.

12. मल्टी पर्पस स्टाफ नियमावली, 2025 को स्वीकृति

“झारखंड राज्य बहुद्देशीय कर्मी (Multi Purpose Staff) संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्तें) नियमावली, 2025” को मंजूरी दी गई.

13. तकनीकी संस्थानों के शिक्षकों की पेंशन पुनरीक्षण स्वीकृत

राजकीय अभियंत्रण और पॉलिटेक्निक संस्थानों के 1 जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त या मृत शिक्षकों की पेंशन और पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण को स्वीकृति दी गई.

