'पत्थर को सोना बना दूंगा' कहकर लिए गहने, मंत्र पढ़ा और 'साधु' गायब, पोटली खुली तो महिला दंग

घर की चौखट पर साधु के भेष में तीन लोग पहुंचे. चेहरे पर भक्ति का मुखौटा, हाथों के जरिए चमत्कार का नाटक और कुछ ही मिनटों में एक महिला की जीवनभर की जमा पूंजी गायब. झारखंड के जमशेदपुर के उलीडीह से ठगी की एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. साधु के भेष में आए तीन ठगों ने महिला को झांसे में लेकर उसके सोने के गहने लेकर फरार हो गए.

और पढ़ें

साधु के भेष में आए तीन ठग

ठगी का यह मामला उलीडीह थाना क्षेत्र के सर्वोदय पथ इलाके में रहने वाली कंचन देवी से जुड़ा हुआ है. दोपहर के समय तीन व्यक्ति साधु के भेष में उनके घर पहुंचे. खुद को सिद्ध पुरुष बताते हुए उन्होंने चमत्कार दिखाने का नाटक शुरू किया. पहले महिला से कुछ पैसे लिए, फिर एक पत्थर उनके हाथ में देकर कहा कि खोलकर देखो. जब कंचन देवी ने पत्थर खोला तो उसमें एक रुद्राक्ष निकला. इसी तरह के ढोंग से महिला को पूरी तरह विश्वास में ले लिया गया.

इसके बाद साधुओं ने महिला से कहा कि यदि घर में सोना है तो लाकर दें, इससे सोना शुद्ध होकर दुगना हो जाएगा. महिला उनकी बातों में आ गई और अपने गले की चेन और अन्य गहने उन्हें सौंप दिए. ठगों ने गहनों को कपड़े की पोटली में बांधा, मंत्र पढ़ने का नाटक किया और कुछ देर तक पोटली न खोलने की हिदायत देकर वहां से चले गए.

Advertisement

चमत्कार का झांसा देकर उड़ाए लाखों के गहने

कुछ समय बाद जब महिला ने पोटली खोली, तो उसके अंदर सोने के गहनों की जगह तीन रुद्राक्ष और नकली वस्तुएं निकलीं. यह देखते ही महिला के होश उड़ गए. घटना के समय वह घर में अकेली थी. करीब ढाई से चार लाख रुपये मूल्य के गहनों की ठगी हुई है.

घटना की जानकारी मिलने पर पति चंदन कुमार घर पहुंचे और उलीडीह थाना में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जिनमें तीनों ठगों की गतिविधियां कैद हुई हैं.

पोटली में निकले रुद्राक्ष

पीड़िता कंचन देवी ने बताया कि साधुओं की बातों में आकर उन्होंने अपने गहने दे दिए. वहीं उलीडीह थाना प्रभारी एस. के. सिंह ने कहा कि पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है और जल्द आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी प्रकार के चमत्कार या ढोंग के झांसे में न आएं और संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें.

---- समाप्त ----