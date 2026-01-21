scorecardresearch
 
तलाक के बीच खूनी साजिश! जज की पत्नी पर फायरिंग, पति ने 2 लाख में दी हत्या की सुपारी

झारखंड के गोड्डा में बिहार के सासाराम कोर्ट में तैनात न्यायिक मजिस्ट्रेट की पत्नी वंदना कुमारी पर फायरिंग मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. एसआईटी जांच में तीन आरोपियों को बिहार के भागलपुर से गिरफ्तार किया गया है. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि महिला के पति ने दो लाख रुपये देकर हत्या की सुपारी दी थी.

रिश्तों का कत्ल!(Photo: Representational)
रिश्तों का कत्ल!(Photo: Representational)

झारखंड के गोड्डा जिले में पिछले सप्ताह बिहार के एक न्यायिक मजिस्ट्रेट की पत्नी पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. इस सनसनीखेज घटना में शामिल तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. घायल महिला वंदना कुमारी ने खुद थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई.

दरअसल, 35 वर्षीय वंदना कुमारी बिहार के सासाराम जिला न्यायालय में तैनात एक न्यायिक मजिस्ट्रेट की पत्नी हैं. दोनों के बीच तलाक का मामला गोड्डा फैमिली कोर्ट में लंबित है. फायरिंग की घटना के बाद यह मामला काफी चर्चा में आ गया था.

एसआईटी गठन, बिहार से गिरफ्तारी

गोड्डा के पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष जांच टीम (SIT) गठित की गई थी. जांच के दौरान भौतिक, तकनीकी और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने बिहार के भागलपुर से तीन लोगों को गिरफ्तार किया.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान श्याम कुमार साह, सुभाष कुमार साह और मोहम्मद आरिफ के रूप में हुई है. पूछताछ के दौरान तीनों ने फायरिंग की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है.

पति पर हत्या की साजिश का आरोप

एसपी मुकेश कुमार के मुताबिक, आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वंदना कुमारी के पति ने उन्हें पत्नी की हत्या के लिए दो लाख रुपये देने की पेशकश की थी. इसी रकम के बदले उन्होंने वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया था.

पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल की गई दो मोटरसाइकिलें, एक देसी पिस्तौल और चेहरे ढकने के लिए इस्तेमाल किए गए मास्क भी बरामद किए हैं.

कोर्ट से लौटते समय हुई फायरिंग

घटना उस वक्त हुई जब वंदना कुमारी अपने भाई के साथ बाइक से गोड्डा कोर्ट में तलाक मामले की सुनवाई के बाद अपने पैतृक गांव परसा जा रही थीं. महागामा-गोड्डा मुख्य मार्ग पर गांधीनगर चौक के पास बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें रोककर फायरिंग कर दी.

फायरिंग में घायल वंदना कुमारी का भागलपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनकी हालत में सुधार बताया जा रहा है. पुलिस पूरे मामले की आगे की जांच में जुटी हुई है.

