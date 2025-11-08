झारखंड के गोड्डा में 12,000 लीटर 'मिलावटी' पेट्रोल जब्त, बिहार ले जाए जा रहे थे टैंकर

झारखंड के गोड्डा जिले में शनिवार को एक चेकिंग अभियान के दौरान दो टैंकरों से लगभग 12,000 लीटर 'मिलावटी' पेट्रोल जब्त किया गया है. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मिलावटी ज्वलनशील पदार्थ बिहार ले जाया जा रहा है, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई.

ड्राइवर फरार

पुलिस को सूचना मिली थी कि मिलावटी ज्वलनशील पदार्थ ले जा रहे दो टैंकर गोड्डा के रास्ते बिहार भेजे जा रहे हैं. इसी सूचना के आधार पर, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिंहवाहिनी पुल के पास पाकुड़-गोड्डा रोड पर चेकिंग अभियान चलाया गया. गोड्डा के एसडीपीओ अशोक रविदास ने पीटीआई को बताया कि रात करीब 1:10 बजे पुलिस ने दो संदिग्ध टैंकरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनके ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब रहे.

एसडीपीओ रविदास ने कहा, "वाहनों को थाने लाया गया, लेकिन उन्हें लेने कोई नहीं आया. हम मिलावट का पता लगाने के लिए ईंधन के सैंपल लैब टेस्ट के लिए भेज रहे हैं. टैंकरों के मालिकों का पता लगाया जा रहा है."

अवैध रूप से एथेनॉल मिलाने का शक

पुलिस को संदेह है कि ईंधन में अवैध रूप से एथेनॉल मिलाया जा रहा था. रविदास ने बताया कि उन्हें यह भी जानकारी मिली थी कि मिलावट का काम देवदांड़ थाना क्षेत्र के पिपरजोरी गांव में किया जाता है. उन्होंने कहा, "हमने गांव में छापेमारी की और एक बंद घर से कुछ मिलावट के उपकरण बरामद किए हैं. आगे की जांच चल रही है."

पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है कि यह मिलावटी पेट्रोल कहां तैयार किया जा रहा था और बिहार में इसकी आपूर्ति किसे की जानी थी.

