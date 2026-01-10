scorecardresearch
 
झारखंड: सड़क पर खड़ी हाइवा से टकराई स्कूटी, तीन युवकों की दर्दनाक मौत, एक की हालत गंभीर

घाटशिला के मुसाबनी में सड़क किनारे ब्रेकडाउन खड़ी हाइवा से स्कूटी टकरा गई, जिसमें चार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. इलाज के दौरान तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत नाजुक बनी हुई है. हादसे के वक्त हाइवा के पीछे कोई चेतावनी संकेत नहीं था. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

हाइवा से टकराई स्कूटी, तीन युवकों की मौत (Photo: Screengrab)
हाइवा से टकराई स्कूटी, तीन युवकों की मौत (Photo: Screengrab)

झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में शुक्रवार देर शाम दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. सड़क किनारे ब्रेकडाउन हालत में खड़ी एक हाइवा में पीछे से स्कूटी जा घुसी, जिससे स्कूटी पर सवार चार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. इलाज के दौरान तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक की हालत नाजुक बनी हुई है.

यह हादसा मुसाबनी-घाटशिला मुख्य सड़क पर सुरदा और सुरदा क्रॉसिंग के बीच यूनियन बैंक के समीप शाम करीब सात बजे हुआ. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सड़क किनारे एक हाइवा खराब हालत में खड़ी थी, लेकिन उसके पीछे न तो कोई इंडिकेटर लगाया गया था और न ही सुरक्षा के लिए कोई चेतावनी संकेत मौजूद था. इसी दौरान तेज रफ्तार से घाटशिला की ओर जा रही स्कूटी हाइवा के पिछले हिस्से से जा टकराई.

ब्रेकडाउन खड़ी हाइवा से टकराई स्कूटी

टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी पर सवार चारों युवक सड़क पर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना की सूचना मिलते ही मुसाबनी थाना प्रभारी अनुज कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत केंदाडीह अस्पताल पहुंचाया गया.

घायलों की हालत गंभीर देखते हुए तीन युवकों को परिजन घाटशिला अनुमंडल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने रोहित कर्मकार (25 वर्ष), उनके सगे भाई समीर कर्मकार (16 वर्ष) और राज गोप (18 वर्ष) को मृत घोषित कर दिया. वहीं चौथे युवक राहुल कर्मकार (32 वर्ष) की हालत नाजुक बनी हुई है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल रेफर किया गया है.

हादसे में तीन की जान गई, एक युवक की हालत गंभीर

बताया जा रहा है कि दुर्घटनाग्रस्त हाइवा एचसीएल की सुलझा माइंस से जा रही थी और तकनीकी खराबी के कारण सड़क किनारे खड़ी कर दी गई थी. लेकिन चालक या संबंधित एजेंसी की ओर से सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया. न तो रिफ्लेक्टर लगाया गया था और न ही कोई चेतावनी संकेत, जिससे पीछे से आने वाले वाहनों को सतर्क किया जा सके.

इस दर्दनाक हादसे के बाद इलाके में शोक की लहर है. मृतक युवकों के परिवारों में कोहराम मचा हुआ है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि सड़क किनारे खड़े भारी वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य कराया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.
 

