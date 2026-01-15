झारखंड: घर से निकले बुजुर्ग का चटनिया डैम में मिला शव, इलाके में पसरा मातम

झारखंड के गढ़वा जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां डैम के पानी में एक बुजुर्ग का शव तैरता हुआ मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. केतार थाना क्षेत्र के चटनिया डैम में 83 साल के बुजुर्ग का शव मिलने के बाद परिजनों में मातम पसरा है जबकि पुलिस इस बात की जांच में जुट गई है कि मौत डूबने से हुई या इसके पीछे कोई दूसरी वजह है.

यह घटना गढ़वा जिले के केतार प्रखंड अंतर्गत ताली गांव की है. मृतक की पहचान 83 साल के कईल साह के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, गुरुवार की अहले सुबह ग्रामीणों ने चटनिया डैम में एक शव को तैरते हुए देखा. यह खबर आग की तरह फैली और देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई.

मृतक के नाती राहुल ने बताया कि उनके बाबा बुधवार को बनिहार बेदी कार्यक्रम में कंबल लेने के लिए घर से निकले थे. देर शाम तक जब वह वापस नहीं लौटे तो परिवार के लोग चिंतित हो गए. इसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने मिलकर उनकी तलाश शुरू की, लेकिन रात तक उनका कोई सुराग नहीं मिल सका.

गुरुवार सुबह जब कुछ ग्रामीणों की नजर डैम में तैरते शव पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत परिजनों को सूचना दी. सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और शव को डैम से बाहर निकाला. इसके बाद शव को घर ले जाया गया.

घटना की जानकारी मिलते ही केतार थाना प्रभारी अरुण कुमार रवानी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है.

फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है. शुरुआती तौर पर यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बुजुर्ग की मौत डूबने से हुई है या किसी अन्य कारण से. पुलिस दोनों एंगल से जांच कर रही है और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है.

