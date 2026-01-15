scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

झारखंड: घर से निकले बुजुर्ग का चटनिया डैम में मिला शव, इलाके में पसरा मातम

गढ़वा जिले के केतार थाना क्षेत्र के चटनिया डैम में 83 वर्षीय बुजुर्ग कईल साह का शव तैरता हुआ मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक बुधवार को घर से निकले थे और वापस नहीं लौटे थे. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की. मौत डूबने से हुई या किसी अन्य कारण से, इस पर जांच जारी है.

Advertisement
X
बुजुर्ग की लाश मिलने से मची सनसनी (Photo: Screengrab)
बुजुर्ग की लाश मिलने से मची सनसनी (Photo: Screengrab)

झारखंड के गढ़वा जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां डैम के पानी में एक बुजुर्ग का शव तैरता हुआ मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. केतार थाना क्षेत्र के चटनिया डैम में 83 साल के बुजुर्ग का शव मिलने के बाद परिजनों में मातम पसरा है जबकि पुलिस इस बात की जांच में जुट गई है कि मौत डूबने से हुई या इसके पीछे कोई दूसरी वजह है.

यह घटना गढ़वा जिले के केतार प्रखंड अंतर्गत ताली गांव की है. मृतक की पहचान 83 साल के कईल साह के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, गुरुवार की अहले सुबह ग्रामीणों ने चटनिया डैम में एक शव को तैरते हुए देखा. यह खबर आग की तरह फैली और देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई.

मृतक के नाती राहुल ने बताया कि उनके बाबा बुधवार को बनिहार बेदी कार्यक्रम में कंबल लेने के लिए घर से निकले थे. देर शाम तक जब वह वापस नहीं लौटे तो परिवार के लोग चिंतित हो गए. इसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने मिलकर उनकी तलाश शुरू की, लेकिन रात तक उनका कोई सुराग नहीं मिल सका.

सम्बंधित ख़बरें

दो की मौके पर मौत हुई थी.(Photo: Representational)
झारखंड में दर्दनाक हादसा, निर्माणाधीन पावर प्लांट में लिफ्ट खराब होने से दो मजदूरों की मौत
Ranchi Police ED probe
ED ऑफिस का CCTV खंगालने पहुंची थी रांची पुलिस, इस वजह से बढ़ा सियासी टकराव
ed office in ranchi surrounded by police over corruption evidence
बंगाल के बाद अब झारखंड में ED-पुलिस में घमासान, जानें मामला
जांच के लिए ईडी दफ्तर पहुंची रांची पुलिस
बंगाल के बाद झारखंड में भी विवाद... ED पर लगा मारपीट का आरोप, एजेंसी के दफ्तर पहुंची पुलिस
पुलिस ने किया हत्याकांड का खुलासा. (Photo: Representational)
आदिवासी नेता की हत्या में बड़ा खुलासा... जमीन विवाद में रची गई थी साजिश, 7 गिरफ्तार

हर एंगल से जांच कर रही पुलिस

गुरुवार सुबह जब कुछ ग्रामीणों की नजर डैम में तैरते शव पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत परिजनों को सूचना दी. सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और शव को डैम से बाहर निकाला. इसके बाद शव को घर ले जाया गया.

Advertisement

घटना की जानकारी मिलते ही केतार थाना प्रभारी अरुण कुमार रवानी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है.

फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है. शुरुआती तौर पर यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बुजुर्ग की मौत डूबने से हुई है या किसी अन्य कारण से. पुलिस दोनों एंगल से जांच कर रही है और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव लाइव
    बीएमसी चुनाव एग्जिट पोल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement