जंगल में तस्करों की चाल नाकाम... गढ़वा में वन विभाग की दबिश, सखुआ की कीमती लकड़ी और दो बाइक जब्त

झारखंड के गढ़वा जिले में वन विभाग ने सखुआ की कीमती लकड़ी की तस्करी को नाकाम करते हुए बड़ी कार्रवाई की है. यह कार्रवाई चिनियां थाना क्षेत्र के पाल्हे गांव में की गई, जहां वन विभाग की टीम ने दो बाइक पर लदी सखुआ की बहुमूल्य लकड़ी जब्त की. हालांकि, जंगल का फायदा उठाकर लकड़ी तस्कर मौके से फरार होने में सफल रहे.

वन विभाग की इस कार्रवाई से इलाके में लकड़ी तस्करों में हड़कंप मच गया है. सखुआ की लकड़ी को बहुमूल्य माना जाता है और इसकी तस्करी पर पूरी तरह से रोक है. इसके बावजूद तस्कर लगातार जंगलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिस पर अब वन विभाग ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है.

हाथी भगाने निकली टीम को दिखे तस्कर

जानकारी के अनुसार, पाल्हे गांव में हाथी के विचरण की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम और हाथीदल गांव में हाथी भगाने के लिए निकले थे. इसी दौरान पाल्हे–चिनियां मुख्य सड़क पर दो मोटरसाइकिलों पर सखुआ की लकड़ी लादकर ले जा रहे तस्करों पर टीम की नजर पड़ी.

जैसे ही तस्करों ने वन विभाग की टीम को अपनी ओर आते देखा, वे बाइक और लकड़ी मौके पर ही छोड़कर जंगल की ओर भाग निकले. अंधेरे और घने जंगल का फायदा उठाकर तस्कर फरार हो गए, लेकिन वन विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों बाइकों और सखुआ की लकड़ी को जब्त कर लिया.

नामजद प्राथमिकी की तैयारी

चिनियां प्रभारी वनपाल अनिमेष कुमार ने बताया कि जब्त की गई बाइकों के साथ सखुआ की कीमती लकड़ी को वन विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया है. उन्होंने कहा कि लकड़ी तस्करों की पहचान कर ली गई है और उनके खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी की जा रही है.

वनपाल ने लकड़ी तस्करों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि क्षेत्र में सक्रिय तस्कर समय रहते सचेत हो जाएं. यदि दोबारा पकड़े गए तो उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया के तहत कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल जब्त लकड़ी और बाइकों को चिनियां वन कार्यालय लाया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

