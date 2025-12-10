scorecardresearch
 
झारखंड: गढ़वा में पत्नी की हत्या कर घर से फरार हुआ पति, तलाश में जुटी पुलिस

गढ़वा जिले के अंजनिया गांव में 50 वर्षीय सुरेश साव ने अपनी पत्नी तेतरी देवी की हत्या कर दी और मौका-ए-वारदात से फरार हो गया. अब पुलिस इस मर्डर केस की जांच कर रही है. पुलिस उसकी तलाश में कई जगहों पर छापेमारी कर रही है.

पुलिस लगातार कातिल पति को तलाश रही है (फोटो-ITG)
Garhwa Murder Case: झारखंड के गढ़वा जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 50 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी. यह घटना मंगलवार की रात अंजनिया गांव में हुई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. मृतका की पहचान 48 वर्षीय तेतरी देवी के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि वारदात घर के अंदर ही हुई, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.

पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा शव
घटना की सूचना मिलते ही केतार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. थाना प्रभारी अरुण कुमार रवानी ने बताया कि तेतरी देवी की मौके पर ही मौत हो गई थी. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर गढ़वा सदर अस्पताल भेज दिया, जहां पोस्टमॉर्टम किया जा रहा है. घटनास्थल से कुछ अहम सबूत भी जुटाए गए हैं.

आरोपी पति फरार
हत्या के बाद आरोपी सुरेश साव फरार हो गया है, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है. पुलिस टीम आरोपी के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है. अधिकारी का कहना है कि सुरेश साव के पकड़े जाने के बाद ही घटना के पीछे का वास्तविक कारण साफ हो सकेगा. फिलहाल यह मामला हत्या के गंभीर अपराध के रूप में दर्ज किया गया है.

जांच के बाद खुलेगा हत्या का राज
केतार थाना प्रभारी अरुण कुमार रवानी ने कहा कि हत्या की वजह अभी साफ नहीं हुई है. पुलिस शुरुआती स्तर पर सभी एंगल से जांच कर रही है. आसपास के ग्रामीणों और परिवार के अन्य सदस्यों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि घटनाक्रम को पूरी तरह से समझा जा सके. फिलहाल पुलिस का मानना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही वारदात की वजह सामने आएगी.

पुलिस ने दर्ज की FIR
पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. अधिकारियों ने बताया कि सुरेश साव के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है और उसे जल्द गिरफ्तार करने के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं. गांव में तनाव न बढ़े, इसके लिए भी पुलिस की निगरानी जारी है. कत्ल के इस मामले में आगे की कार्रवाई पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और जांच पर निर्भर करेगी.

