जम्मू: गुपकार समझौते से जुड़ी पार्टियों ने सिख प्रतिनिधियों से की बात

गुपकार समझौते से जुड़े राजनीतिक दलों ने शनिवार को जम्मू में सिख प्रतिनिधियों से बातचीत शुरू की है. नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस बात की जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि जम्मू में सिख प्रतिनिधियों से गुपकार समझौते को लेकर बातचीत चल रही है. उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर दो तस्वीरें भी डाली हैं, जिसमें फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती सिख प्रतिनिधियों से बातचीत करते दिख रहे हैं.

The People's Alliance for Gupkar Declaration starts its interactions in Jammu with a meeting with a Sikh delegation.