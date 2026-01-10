JK: LoC के पास पकड़ा गया संदिग्ध कबूतर, पैरों में लगे थे छल्ले, लिखा था ये नाम

जम्मू के अखनूर सेक्टर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास स्थित खराह गांव से शनिवार को एक संदिग्ध कबूतर पकड़ा गया. अधिकारियों ने बताया कि यह कबूतर हल्के स्लेटी रंग का है और उसके दोनों पंखों पर दो-दो काली धारियां हैं.

पैरों में लगे मिले रंगीन छल्ले

अधिकारियों के अनुसार, कबूतर के पैरों में लाल और पीले रंग के छल्ले लगे हुए थे. इन छल्लों पर ‘रहमत सरकार’ और ‘रिज़वान 2025’ लिखा हुआ था, जिसके साथ कुछ अंक भी अंकित थे.

13 वर्षीय बच्चे ने पकड़ा कबूतर

यह कबूतर शनिवार सुबह खराह गांव में 13 वर्षीय लड़के आर्यन ने पकड़ा. गांव एलओसी के पास स्थित है, जिससे सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं.

पंखों पर भी पाई गई मुहर

अधिकारियों ने बताया कि कबूतर के पंखों पर भी मुहर लगी हुई पाई गई है. मामले को गंभीरता से लेते हुए कबूतर को आगे की जांच के लिए पल्लनवाला पुलिस के हवाले कर दिया गया है.

