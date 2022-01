राष्ट्रीय बाल पुरस्कार: जम्मू-कश्मीर की इस ग्रैंड मास्टर को पीएम मोदी ने किया सम्मानित, कही यह बात...

जम्मू-कश्मीर की चेस प्लेयर आरुषि कोतवाल देश में एक जाना माना नाम है. उन्होंने प्रतिभा के दम पर खेल जगत में एक अलग मुकाम हासिल किया है. पीएम नरेंद्र मोदी ने खेल जगत में उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है. आरुषि को यह पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल तरीके से दिया गया है.

आरुषि कोतवाल का जन्म 12 मार्च 2004 को जम्मू कश्मीर के डोडा में हुआ था. बाल पुरस्कार मिलने के बाद उन्होंने ये अवार्ड अपने दादा को समर्पित किया है. आरुषि चेस गेम में प्रदेश की पहली महिला मास्टर बनने वाली एकमात्र खिलाड़ी हैं. वह ना केवल आठ बार स्टेट चैंपियन रह चुकी हैं बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी हैं. वह कॉमनवेल्थ चेस प्रतियोगिता में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं. उन्हें साल 2014 में शेर-ए-कश्मीर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है. आरुषि जब दूसरी कक्षा में पढ़ती थीं, तभी से उन्होंने चेस खेलना शुरू किया था. उन्होंने पहली बार अंडर-7 आयुवर्ग में पहला और अंडर-9 आयुवर्ग में दूसरा स्थान हासिल किया.

उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित एशियन स्कूल चेस कंपीटिशन में भाग लेकर गोल्ड मेडल जीता है. वहीं, साल 2018 में श्रीलंका में आयोजित 14वीं एशियन स्कूल चेस प्रतियोगिता में भी अंडर-17 आयुवर्ग में आरुषि कोतवाल अपने प्रतिद्वंद्वियों को मात देकर सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब रही हैं.

Arushi Kotwal is a young chess master with many national and international accolades. She has represented India several times in various championships and aspires to become a Grand Master. Many congratulations to her for the Rashtriya Bal Puraskar. pic.twitter.com/EH38XFqoEZ