scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कठुआ में सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन, बिलावर इलाके में तीन आतंकी ठिकाने ध्वस्त, कई सामान बरामद

कठुआ जिले के बिलावर इलाके में पुलिस और सुरक्षा बलों ने संयुक्त अभियान में तीन आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया. तलाशी के दौरान हथियारों के कारतूस, राशन और रोजमर्रा का सामान बरामद हुआ. एसएसपी मोहिता शर्मा के अनुसार सर्च ऑपरेशन जारी है और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं.

Advertisement
X

जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़ किया है. यह कार्रवाई कठुआ पुलिस ने अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर बिलावर क्षेत्र में की. पुलिस को इन इलाकों में आतंकी गतिविधियों की पुख्ता खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया गया.

कठुआ पुलिस के अनुसार, 7 जनवरी 2025 को कामाड़ नाला, कलाबन और धनु परोल क्षेत्र में जंगलों के भीतर आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी. इस इनपुट के आधार पर पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों की संयुक्त टीमों ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया. तलाशी अभियान के दौरान अज्ञात आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. इसके बाद दोनों ओर से जवाबी कार्रवाई हुई और रात भर मुठभेड़ का माहौल बना रहा.

पहले ठिकाने से कारतूस और खाने-पीने का सामान बरामद

सम्बंधित ख़बरें

lashkar e taiba
PoK में लश्कर की खौफनाक साजिश, आतंकियों की बड़े पैमाने पर भर्ती... टॉप कमांडर ने डाला डेरा
कड़ाके की ठंड में भी पुंछ के जंगलों में सेना का एक्शन (Photo: ANI)
पुंछ में आतंकी नेटवर्क पर वार... सेना ने दहशतगर्दों के ठिकाने का किया भंडाफोड़, विस्फोटक सामग्री बरामद
bondi beach shooting naveed akram out of coma arrested at bedside in hospital sydney mass shooting hanukkah jewish people target
सिडनी के दावा सेंटर से फिलिपींस के दवाओ शहर तक, ऑस्‍ट्रेलियाई आतंकियों में ऐसे भरती गई दरिंदगी
Pakistan promoting terrorist leaders.
आतंकियों को बड़े पैमाने पर PAK की फंडिंग, मुरीदके में फिर एक्टिव हुआ मरकज
Kandhar Hijack Raw Agent
कंधार हाईजैक के सबक... आतंकियों और होस्‍टेज सिचुएशन से निपटने के लिए भारत आज कितना तैयार

सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को पहला आतंकी ठिकाना मिला. इस ठिकाने से कई संदिग्ध सामान बरामद किए गए, जिनमें दो एम4 राइफल के खाली कारतूस शामिल थे. इसके अलावा एक प्लास्टिक बॉक्स में देसी घी, एक पॉलीथिन पैकेट में बादाम, दस्ताने, एक टोपी, कंबल, तिरपाल शीट, एक छोटा पाउच और एक पॉलीथिन बैग भी मिला. इन वस्तुओं से साफ संकेत मिला कि आतंकी लंबे समय तक जंगल में छिपकर रहने की तैयारी में थे.

Advertisement
हथियारों के कारतूस, राशन और रोजमर्रा का सामान बरामद
हथियारों के कारतूस, राशन और रोजमर्रा का सामान बरामद

इसके बाद तलाशी अभियान को और तेज कर दिया गया. इसी क्रम में 16 जनवरी 2026 को संयुक्त टीमों ने बिलावर के कलिखड़ और कलाबन इलाकों में दो और आतंकी ठिकानों का पता लगाया. इन ठिकानों से रोजमर्रा के इस्तेमाल का काफी सामान बरामद हुआ, जो आतंकियों की मौजूदगी और उनके ठहरने की पुष्टि करता है.

कलिखड़ और कलाबन में दो और आतंकी ठिकाने किए गए ध्वस्त

दूसरे और तीसरे ठिकाने से एक कुकिंग गैस सिलेंडर, खाना बनाने का तेल, चार्जर वायर, दस्ताने, खाना पकाने और खाने के बर्तन, खाली तेल का गैलन, बड़े प्लास्टिक बैग, टॉर्च, कंबल, कंटेनर और खाने-पीने की चीजों के रैपर सहित अन्य सामान बरामद किए गए. इन सामग्रियों से यह स्पष्ट हुआ कि आतंकी इलाके में लंबे समय तक टिके रहने और गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मोहिता शर्मा ने बताया कि सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है. उन्होंने कहा कि कठुआ पुलिस जिले में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. सुरक्षा एजेंसियां हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं और आतंकियों के मंसूबों को किसी भी हाल में सफल नहीं होने दिया जाएगा.

तलाशी के दौरान आतंकियों की फायरिंग

Advertisement

फिलहाल पूरे इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है और सुरक्षा बल लगातार जंगलों और संवेदनशील इलाकों में तलाशी अभियान चला रहे हैं. इस कार्रवाई को सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, जिससे आतंकियों की गतिविधियों को बड़ा झटका लगा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव परिणाम 2026
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement