कठुआ में सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन, बिलावर इलाके में तीन आतंकी ठिकाने ध्वस्त, कई सामान बरामद

जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़ किया है. यह कार्रवाई कठुआ पुलिस ने अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर बिलावर क्षेत्र में की. पुलिस को इन इलाकों में आतंकी गतिविधियों की पुख्ता खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया गया.

और पढ़ें

कठुआ पुलिस के अनुसार, 7 जनवरी 2025 को कामाड़ नाला, कलाबन और धनु परोल क्षेत्र में जंगलों के भीतर आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी. इस इनपुट के आधार पर पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों की संयुक्त टीमों ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया. तलाशी अभियान के दौरान अज्ञात आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. इसके बाद दोनों ओर से जवाबी कार्रवाई हुई और रात भर मुठभेड़ का माहौल बना रहा.

पहले ठिकाने से कारतूस और खाने-पीने का सामान बरामद

सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को पहला आतंकी ठिकाना मिला. इस ठिकाने से कई संदिग्ध सामान बरामद किए गए, जिनमें दो एम4 राइफल के खाली कारतूस शामिल थे. इसके अलावा एक प्लास्टिक बॉक्स में देसी घी, एक पॉलीथिन पैकेट में बादाम, दस्ताने, एक टोपी, कंबल, तिरपाल शीट, एक छोटा पाउच और एक पॉलीथिन बैग भी मिला. इन वस्तुओं से साफ संकेत मिला कि आतंकी लंबे समय तक जंगल में छिपकर रहने की तैयारी में थे.

Advertisement

हथियारों के कारतूस, राशन और रोजमर्रा का सामान बरामद

इसके बाद तलाशी अभियान को और तेज कर दिया गया. इसी क्रम में 16 जनवरी 2026 को संयुक्त टीमों ने बिलावर के कलिखड़ और कलाबन इलाकों में दो और आतंकी ठिकानों का पता लगाया. इन ठिकानों से रोजमर्रा के इस्तेमाल का काफी सामान बरामद हुआ, जो आतंकियों की मौजूदगी और उनके ठहरने की पुष्टि करता है.

कलिखड़ और कलाबन में दो और आतंकी ठिकाने किए गए ध्वस्त

दूसरे और तीसरे ठिकाने से एक कुकिंग गैस सिलेंडर, खाना बनाने का तेल, चार्जर वायर, दस्ताने, खाना पकाने और खाने के बर्तन, खाली तेल का गैलन, बड़े प्लास्टिक बैग, टॉर्च, कंबल, कंटेनर और खाने-पीने की चीजों के रैपर सहित अन्य सामान बरामद किए गए. इन सामग्रियों से यह स्पष्ट हुआ कि आतंकी इलाके में लंबे समय तक टिके रहने और गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मोहिता शर्मा ने बताया कि सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है. उन्होंने कहा कि कठुआ पुलिस जिले में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. सुरक्षा एजेंसियां हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं और आतंकियों के मंसूबों को किसी भी हाल में सफल नहीं होने दिया जाएगा.

तलाशी के दौरान आतंकियों की फायरिंग

Advertisement

फिलहाल पूरे इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है और सुरक्षा बल लगातार जंगलों और संवेदनशील इलाकों में तलाशी अभियान चला रहे हैं. इस कार्रवाई को सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, जिससे आतंकियों की गतिविधियों को बड़ा झटका लगा है.

---- समाप्त ----