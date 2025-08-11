scorecardresearch
 

Feedback

जम्मू-कश्मीर: सड़क हादसे में दो पुलिस अधिकारियों की मौत, एक घायल

जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविवार को एक सड़क हादसा हो गया. जिससे जम्मू-कश्मीर के 2 पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई. जबकि एक की हालत गंभीर है.

Advertisement
X
सड़क हादसे में दो पुलिस अधिकारियों की गई जान. (File Photo: Ashraf/ITG)
सड़क हादसे में दो पुलिस अधिकारियों की गई जान. (File Photo: Ashraf/ITG)

जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविवार को एक सड़क हादसा हो गया. जिससे जम्मू-कश्मीर के 2 पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई. जानकारी के अनुसार अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी के बाद श्रीनगर से जम्मू जा रहे तीन उप-निरीक्षक (SI) शहर के लासजान इलाके के टेंगन में दुर्घटना का शिकार हो गए.

सूचना लगते ही स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंच गए. जिसके बाद घायल पुलिस अधिकारियों को अस्पताल ले जाया गया. जहां दो को मृत घोषित कर दिया गया. जबकि एक की हालत गंभीर है. जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 

यह भी पढ़ें: जम्मू-कश्मीर में शहीद हुआ सीकर का लाल, गांव में 10 km तिरंगा यात्रा के बाद दी गई अंतिम विदाई

सम्बंधित ख़बरें

प्रतीकात्मक फोटो. (ITG)
स्कूटी राइड के विवाद में युवक की हत्या,10 महीने बाद दो आरोपी गिरफ्तार 
Inter services intelligence
Kashmir में ISI की नई साजिश 
कश्मीर में ISI की नई साजिश... आतंकवाद के साथ इस नए हथियार से युवाओं को तबाह कर रहा PAK 
Anti terror operation in kishtwar
आतंक पर कड़ा प्रहार! Kishtwar में 2-3 आतंकी घिरे 
Encounter with terrorists in Kishtwar, operation by security forces ongoing.
J-K: किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, जमकर गोलीबारी  

घटना की जानकारी देते हुए एक अन्य अधिकारी ने बताया कि जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक दुर्घटना में दो पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई. हादसा टेंगन में हुआ. तीनों पुलिस अधिकारी अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी के बाद श्रीनगर से जम्मू जा रहे थे.

 यह भी पढ़ें: जम्मू-कश्मीर में आतंकी फंडिंग केस में बड़ी सफलता, दो आरोपियों पर आरोप तय, पाकिस्तान स्थित हैंडलर सहित कई पर शिकंजा

Advertisement

मृतक पुलिस अधिकारियों की पहचान सचिन वर्मा और शुभम के रूप में हुई है, जबकि घायल अधिकारी की पहचान मस्तान सिंह के रूप में हुई है. फिलहाल मस्तान सिंह का इलाज अस्पताल में चल रहा है. जबकि मृतक दोनों जवानों का पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार किया गया. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement