जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर में बस में धमाका हो गया. यह रहस्‍यमयी धमाका सुबह करीब 6 बजे पुराना बस स्टैंड के पास खड़ी एक बस में हुआ. ऊधमपुर में 8 घंटे में यह दूसरा विस्फोट हुआ. इससे पहले रात 10.45 बजे दोमाइल चौक के पास एक बस में धमाका हुआ था. इस हादसे में दो लोग जख्मी हुए थे.

ADGP जम्मू मुकेश सिंह ने बताया कि उधमपुर के पुराने बस स्टैंड के पास सुबह 6 बजे ये धमाका हुआ. इस हादसे में बस बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. हालांकि, किसी को कोई चोट नहीं आई. ये विस्फोट किस वजह से हुआ, अभी इसका पता नहीं चला है. जम्मू कश्मीर पुलिस जांच में जुट गई है.

J&K | Another mysterious blast occurred on a bus in Udhampur. The second blast in last 8 hours. https://t.co/nKTPP3QKgV pic.twitter.com/SBGw6URNU9