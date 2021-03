कांग्रेस में रार जारी, जम्मू में कार्यकर्ताओं ने किया गुलाम नबी आजाद के खिलाफ प्रदर्शन

एक तरफ राजनीतिक दल पांच राज्यों में हो रहे चुनावों की तैयारियों में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी ओर देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस आपसी कलह से सूझ रही है. राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद रहे गुलाम नबी आजाद के खिलाफ मंगलवार को जम्मू में प्रदर्शन हुआ, साथ ही पुतला भी फूंका गया.



कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने जम्मू में सड़क पर उतरकर गुलाम नबी आजाद के खिलाफ प्रदर्शन किया और पार्टी विरोधी गतिविधियां चलाने का आरोप लगाया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहां कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के समर्थन में नारे भी लगाए.

Congress workers raise slogans against Ghulam Nabi Azad and burn his effigy in Jammu. They say, "Congress held him in high esteem but today when it's time to support it, he forged friendship with BJP. He didn't come for DDC election campaigning but now he's here, praising PM." pic.twitter.com/cqn3XhxfeP