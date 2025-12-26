जम्मू–श्रीनगर हाईवे पर हादसा, CBI के युवा लोक अभियोजक आदिल अहमद की मौत

जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनिहाल के पास हुए एक भीषण सड़क हादसे में CBI में तैनात 35 वर्षीय लोक अभियोजक की मौत हो गई. मृतक की पहचान आदिल अहमद शेख के रूप में हुई है, जो अनंतनाग जिले के बिजबेहरा क्षेत्र के कंडीपोरा गांव के रहने वाले थे.

अधिकारियों के मुताबिक, गुरुवार को बनिहाल इलाके में एक ऑल्टो कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई. हादसे में आदिल अहमद शेख गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें पहले GMC अनंतनाग ले जाया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर श्रीनगर स्थित SKIMS सौरा रेफर किया गया.

हालांकि, तमाम कोशिशों के बावजूद शुक्रवार तड़के उन्होंने दम तोड़ दिया. आदिल अहमद शेख केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) में लोक अभियोजक के पद पर दिल्ली में तैनात थे. उनकी असमय मौत से न केवल परिवार बल्कि न्यायिक और कानूनी जगत में भी शोक की लहर दौड़ गई है.

साथी वकीलों, अधिकारियों और परिचितों ने सोशल मीडिया के ज़रिये गहरा दुख जताते हुए उन्हें एक कर्मठ और होनहार अधिवक्ता बताया. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है, जबकि पूरे इलाके में शोक का माहौल है.

