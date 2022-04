हिमाचल प्रदेश में लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड? CM जयराम ठाकुर का आया बयान

देश में एक कानून लागू किये जाने का अब हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) ने भी समर्थन किया है. उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड (Uniform Civil Code) की तारीफ की है. इतना ही नहीं सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि वह इसे हिमाचल प्रदेश में लागू करने पर विचार करेंगे. लेकिन इसमें कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी.

हिमाचल सीएम से पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड की चर्चा हुई थी. उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका जिक्र किया था. अब प्रदेश में बीजेपी ने फिर से सरकार बना ली है. अब सीएम धामी ने कहा है कि समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए वह जल्द कमेटी बनाएंगे.

