माइनस तापमान में ITBP के जवानों ने खेली कबड्डी, वीडियों में देखें 'हिमवीरों' का जोश

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के जवानों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें आईटीबीपी के जवान बर्फ में कबड्डी खेलते नज़र आ रहे हैं. यह वीडियो हिमाचल प्रदेश में चीन व तिब्‍बत सीमा से सटे लाहौल स्पीति का है.

सीमावर्ती क्षेत्र में बॉर्डर की निगरानी के बाद फ्री समय में माइनस डिग्री तापमान के बीच आइटीबीपी के जवान कबड्डी खेलकर अपना मनोरंजन कर रहे हैं. इतनी ऊंचाई में जहां एक आम इंसान का सांस लेना भी मुश्किल है. वहां, भारतीय सेना के ये जवान कबड्डी खेल रहे हैं. इससे उनकी ताकत और हौसले का अंदाज़ा लगाया जा सकता है.

#WATCH 'Himveers' of Indo-Tibetan Border Police (ITBP) play Kabaddi in the snow in the high Himalayas in Himachal Pradesh pic.twitter.com/Ir146AhWTv