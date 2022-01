Republic Day: माइनस 40°C तापमान, 15000 फीट की ऊंचाई... गणतंत्र दिवस पर देखिए हमारे हिमवीरों का जोश

देश आज अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. 1950 में इस दिन देश का संविधान लागू किया गया था. इस मौके पर पहाड़ से मैदान तक देशवासियों का जोश हाई नजर आ रहा है. जहां दिल्ली के राजपथ पर परेड में भारतीय सेनाओं का शौर्य दिखेगा, तो वहीं भारत की सांस्कृतिक छवि भी नजर आएगी. उधर, गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड, हिमाचल और लद्दाख में 15000 फीट की ऊंचाई पर तैनात जवानों का भी जोश हाई नजर आया. आईटीबीपी के इन हिमवीरों ने माइनस 40°C तापमान और 15000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा लहराया.

लद्दाख में -40°C भी नहीं डिगा पाया जवानों का जोश

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के जवानों ने लद्दाख में 15000 फीट की ऊंचाई पर -40°C तापमान पर तिरंगा फहराकर गणतंत्र दिवस मनाया.

Indo-Tibetan Border Police (ITBP) personnel celebrate #RepublicDay at 15,000 feet altitude in -40 degree Celsius temperature in Ladakh. pic.twitter.com/WxcpTiC0Rr — ANI (@ANI) January 26, 2022



उत्तराखंड में भी दिखा शौर्य

उत्तराखंड में ITBP के जवानों ने -30°C तापमान पर 14,000 फीट ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया. ये जवान शरीर गला देने वाली सर्दी में भी दिन रात तैनात रहकर देश की सीमाओं की रक्षा में लगे हैं.

#WATCH | Indo-Tibetan Border Police (ITBP) personnel celebrate #RepublicDay at 14,000 feet altitude in -30 degree Celsius temperature in Uttarakhand. pic.twitter.com/sPPJHqzr1u — ANI (@ANI) January 26, 2022

हिमाचल: 16000 फीट की ऊंचाई पर लहराया तिरंगा

आई़टीबीपी के जवानों ने हिमाचल प्रदेश में Republic Day पर 16000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया.

Indo-Tibetan Border Police (ITBP) personnel celebrate #RepublicDay at 16,000 feet in Himachal Pradesh, braving the harsh winter conditions. pic.twitter.com/DjDbLdNCaw — ANI (@ANI) January 26, 2022



राजपथ पर दिखेगा वायुसेना के वीरों का शौर्य

इस बार भारतीय वायुसेना के 75 विमान फ्लाई पास्ट में हिस्सा लेंगे. राफेल, सुखोई, जगुआर, एमआई-17, सारंग, अपाचे और डकोटा जैसे पुराने और वर्तमान आधुनिक विमान और हेलिकॉप्टर से राहत, मेघना, एकलव्य, त्रिशूल, तिरंगा, विजय और अमृत समेत अन्य संरचनाएं बनाकर अपना शौर्य दिखाएंगे.