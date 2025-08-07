scorecardresearch
 

कांगड़ा जा रही BMW कार पर गिरा पहाड़, मलबे में फंसी गाड़ी, बाल-बाल बचे सवार

पठानकोट- मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर कांगड़ा की तरफ जा रही एक BMW कार अचानक भूस्खलन की चपेट में आ गई. हादसा भाली क्षेत्र में हुआ, जहां भारी मलबे और चट्टानों के बीच कार फंस गई. गनीमत रही कि कार सवार समय रहते बाहर निकल गए और किसी को चोट नहीं आई. सड़क को साफ करने में करीब 18 घंटा का समय लगा.

BMW कार भूस्खलन की चपेट में आई (Photo: Screengrab)
BMW कार भूस्खलन की चपेट में आई (Photo: Screengrab)

हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण भूस्खलन की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. मंगलवार शाम को पठानकोट-मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-0708) पर कांगड़ा की तरफ जा रही एक BMW कार भाली के पास भूस्खलन की चपेट में आ गई.

जानकारी के मुताबिक, जब कार भाली पहुंची, तभी पीछे से भूस्खलन हुआ और मलबा तेजी से नीचे गिरने लगा. इसी बीच एक और भूस्खलन हुआ, जिसका मलबा और एक बड़ा बोल्डर कार के बेहद पास आ गया. लोग चिल्लाने लगे कि BMW गई, लेकिन गनीमत रही कि बोल्डर गाड़ी को छूने से पहले दिशा बदल गया और टकराने से बच गया. 

कार में सवार लोग तुरंत स्थिति को भांपते हुए कार से बाहर निकल गए और सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए. कार को कुछ मामूली नुकसान जरूर हुआ, लेकिन बड़ा हादसा टल गया. हादसे के बाद सड़क पर भारी मात्रा में मलबा जमा हो गया, जिससे यातायात पूरी तरह बंद हो गया.

कार सवार सभी लोग सुरक्षित 

मौके पर जेसीबी और डोजर की मदद से मलबा हटाया गया. करीब 18 घंटे तक सड़क बंद रही. इसके बाद अगले दिन यातायात के लिए रास्ता फिर से खोल दिया गया. घटना के बाद स्थानीय प्रशासन ने यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी है.
 

