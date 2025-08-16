scorecardresearch
 

गुरुग्राम में तेज रफ्तार डंपर ने ली दो दोस्तों की जान, परिवारों में मचा कोहराम

गुरुग्राम के तावड़ू-सोहना रोड पर शनिवार तड़के तेज रफ्तार डंपर ने स्विफ्ट डिजायर कार को टक्कर मार दी, जिसमें तावड़ू के रहने वाले राहुल और अजय की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद डंपर चालक वाहन लेकर फरार हो गया. मृतकों में अजय दो बेटियों का पिता था जबकि राहुल की पत्नी गर्भवती है. पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी चालक की तलाश की जा रही है.

सड़क हादसे में दो लोगों की मौत (Photo: Representational )
हरियाणा के गुरुग्राम में तावड़ू-सोहना रोड पर शनिवार तड़के हुए दर्दनाक सड़क हादसे में दो दोस्तों की मौत हो गई. हादसा उस समय हुआ जब एक तेज रफ्तार डंपर ने उनकी स्विफ्ट डिजायर कार को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मृतकों की पहचान राहुल (30) और उसके दोस्त अजय (27) के रूप में हुई है. दोनों तावड़ू के रहने वाले थे और दिल्ली स्थित कालकाजी मंदिर से लौट रहे थे. जैसे ही उनकी कार तावड़ू-सोहना रोड पर पहुंची, सामने से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी. हादसा सुबह करीब 3 बजे हुआ.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, डंपर काफी तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाया जा रहा था. टक्कर के बाद डंपर चालक वाहन लेकर फरार हो गया. हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

जानकारी के अनुसार, अजय दो बेटियों का पिता था और एक निजी ज्वेलरी शोरूम में काम करता था. वहीं राहुल अपना कारोबार करता था और उसकी पत्नी गर्भवती है. अचानक हुए इस हादसे ने दोनों परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया है. परिवार और स्थानीय लोगों में गुस्सा है कि लापरवाह डंपर चालकों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

सदर तावड़ू थाने में अज्ञात डंपर चालक के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. थाना प्रभारी जितेंद्र यादव ने कहा कि शव परिजनों को पोस्टमार्टम के बाद सौंप दिया गया है. जल्द ही आरोपी चालक को गिरफ्तार किया जाएगा.

 

