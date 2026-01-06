scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

रोज- रोज की बहस...कहासुनी के बाद महिला ने घोंटा पति का गला और हो गई फरार

सोनीपत के कामी रोड स्थित आशीर्वाद गार्डन में चौकीदार रामकिशन की हत्या से सनसनी फैल गई. पुलिस जांच में सामने आया है कि आपसी विवाद के चलते उसकी पत्नी ने ही वारदात को अंजाम दिया. घटना के बाद आरोपी पत्नी फरार है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है.

Advertisement
X
सोनीपत में कहासुनी के बाद महिला ने गला घोंटा पति का गला (Photo: ITG)
सोनीपत में कहासुनी के बाद महिला ने गला घोंटा पति का गला (Photo: ITG)

हरियाणा के सोनीपत में आपराधिक वारदातों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है. आज भी सोनीपत के कामी रोड पर स्थित आशीर्वाद गार्डन में चौकीदार की हत्या ने इलाके में सनसनी फैला दी. हैरानी की बात है कि चौकीदार रामकिशन की हत्या उसकी ही पत्नी द्वारा गला दबा कर की गई है. वारदात की सूचना मिलने के बाद सोनीपत सिविल लाइन थाना पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की गंभीरता से जांच में जुट गए.

 मिली जानकारी के अनुसार सोनीपत के गांव ककाना का रहने वाला रामकिशन पिछले एक साल से कामी रोड पर स्थित आशीर्वाद गार्डन में चौकीदारी का काम करता था. उसका पूरा परिवार उसके साथ यहीं रहता था. लेकिन उसकी पत्नी और उसके बीच में लंबे समय से झगड़े और कहासुनी चली आ रही थी. ऐसे में सोमवार देर रात उसकी पत्नी ने गला दबा कर उसको मौत की नींद सुला दिया. जैसे ही सोनीपत पुलिस के पास इसकी सूचना पहुंची तो उसकी पत्नी मौके से फरार मिली.

पुलिस के साथ एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची तो हत्या के साक्ष्य जुटाए गए. सोनीपत पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवाया है. अब पोस्टमार्टम के बाद ही हत्या के कारणों का खुलासा हो पाएगा.

सम्बंधित ख़बरें

crime scene
युवक के मर्डर मामले में 2 गिरफ्तार, न्यू ईयर पर 15वें फ्लोर से धक्का देकर ली थी जान
दिल्ली में घर में कर दी गई बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या. (File Photo: ITG)
दिल्ली के शाहदरा में डबल मर्डर... बुजुर्ग रिटायर्ड टीचर और पत्नी की हत्या
सड़क हादसे में दिल्ली के 3 दोस्तों की मौत. (Photo: Representational )
ट्राले से टकराई स्कूटी, मुरथल से पराठे खाकर लौट रहे दिल्ली के 3 दोस्तों की मौत
EX POLICE MAN MURDER
बैसाखी से पीट-पीटकर रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर की हत्या, फैक्ट्री में मिला खून से लथपथ शव
हरियाणा के व्यापारियों को धमकी.(File Photo: ITG)
रोहित गोदारा गैंग ने व्यापारी से मांगी 2 करोड़ की फिरौती, विदेशी नंबर से मिली धमकी

इस मामले की जानकारी देते हुए एसीपी अमित धनखड़ ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि कामी रोड पर स्थित आशीर्वाद गार्डन में चौकीदार रामकिशन निवासी ककाना की हत्या हुआ है.आपसी कहासुनी में उसकी पत्नी ने ही ये मर्डर किया है.अभी मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    यूपी एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement