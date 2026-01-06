रोज- रोज की बहस...कहासुनी के बाद महिला ने घोंटा पति का गला और हो गई फरार

हरियाणा के सोनीपत में आपराधिक वारदातों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है. आज भी सोनीपत के कामी रोड पर स्थित आशीर्वाद गार्डन में चौकीदार की हत्या ने इलाके में सनसनी फैला दी. हैरानी की बात है कि चौकीदार रामकिशन की हत्या उसकी ही पत्नी द्वारा गला दबा कर की गई है. वारदात की सूचना मिलने के बाद सोनीपत सिविल लाइन थाना पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की गंभीरता से जांच में जुट गए.

मिली जानकारी के अनुसार सोनीपत के गांव ककाना का रहने वाला रामकिशन पिछले एक साल से कामी रोड पर स्थित आशीर्वाद गार्डन में चौकीदारी का काम करता था. उसका पूरा परिवार उसके साथ यहीं रहता था. लेकिन उसकी पत्नी और उसके बीच में लंबे समय से झगड़े और कहासुनी चली आ रही थी. ऐसे में सोमवार देर रात उसकी पत्नी ने गला दबा कर उसको मौत की नींद सुला दिया. जैसे ही सोनीपत पुलिस के पास इसकी सूचना पहुंची तो उसकी पत्नी मौके से फरार मिली.

पुलिस के साथ एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची तो हत्या के साक्ष्य जुटाए गए. सोनीपत पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवाया है. अब पोस्टमार्टम के बाद ही हत्या के कारणों का खुलासा हो पाएगा.

इस मामले की जानकारी देते हुए एसीपी अमित धनखड़ ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि कामी रोड पर स्थित आशीर्वाद गार्डन में चौकीदार रामकिशन निवासी ककाना की हत्या हुआ है.आपसी कहासुनी में उसकी पत्नी ने ही ये मर्डर किया है.अभी मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है.



