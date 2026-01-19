scorecardresearch
 
हरियाणा: रातभर लापता रही महिला, सुबह नाले के किनारे मिली अर्धनग्न लाश

सोनीपत के खरखोदा थाना क्षेत्र में एक 65 साल के बुजुर्ग महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. खेत में चारा लेने गई महिला रातभर लापता रही और सुबह उसका शव ड्रेन के पास झाड़ियों में अर्धनग्न अवस्था में मिला. दुष्कर्म की आशंका जताई जा रही है. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच जारी है.

घास लेने गई महिला की हत्या (Photo: Screengrab)
खेत में हरा चारा लेने निकली एक बुजुर्ग महिला की हत्या की वारदात ने पूरे गांव को दहला दिया. हरियाणा के सोनीपत में खरखोदा थाना क्षेत्र में 65 साल की महिला का शव अर्धनग्न अवस्था में मिलने के बाद दुष्कर्म की आशंका भी जताई जा रही है, जिससे मामला और भी गंभीर हो गया है.

जानकारी के अनुसार, पीड़ित महिला रविवार शाम अपने घर से खेत में हरा चारा लेने के लिए निकली थी. जब देर रात तक वह वापस नहीं लौटी, तो परिजनों को चिंता हुई और उन्होंने आसपास के इलाके में उसकी तलाश शुरू की. रिश्तेदारों और ग्रामीणों ने पूरी रात महिला को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा.

झाड़ियों में अर्धनग्न मिला शव

सोमवार सुबह गांव से बाहर ड्रेन के पास झाड़ियों में महिला का शव मिलने की सूचना मिली. जैसे ही यह खबर गांव में फैली, मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए. शव की हालत देखकर परिजन और ग्रामीण स्तब्ध रह गए. महिला का शव अर्धनग्न अवस्था में था, जिसके चलते रेप की आशंका जताई जा रही है.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को घेरकर जांच शुरू की. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है, ताकि मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सके. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही स्थिति पूरी तरह साफ हो पाएगी.

गांव में शोक और गुस्सा, दोषियों को कड़ी सजा की मांग

मृतका तीन बेटों और तीन बेटियों की मां थी और उसके सभी बच्चों की शादी हो चुकी है. परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. गांव में मातम का माहौल है और लोगों में गुस्सा भी साफ देखा जा सकता है. परिजनों और ग्रामीणों ने आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी सजा देने की मांग की है.

मामले में सब इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार ने बताया कि महिला का शव मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस ने गंभीरता से जांच शुरू कर दी है. उन्होंने कहा कि आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और हर पहलू से मामले की जांच की जा रही है. पुलिस का दावा है कि जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
 

