scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सिरसा में रोडरेज की खौफनाक वारदात, युवक ने बीच सड़क तलवार से मचाया तांडव, Video

हरियाणा के सिरसा में सड़क पर हुई मामूली टक्कर के बाद रोडरेज की गंभीर घटना सामने आई. एक युवक ने तलवार निकालकर कार सावर युवकों पर हमला कर दिया. यह घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. दोनों पक्षों में जमकर झगड़ा हुआ.

Advertisement
X
सिरसा में रोडरेज की खौफनाक घटना (Photo: Screengrab)
सिरसा में रोडरेज की खौफनाक घटना (Photo: Screengrab)

हरियाणा के सिरसा से रोडरेज का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां सड़क पर हुई मामूली टक्कर ने देखते ही देखते हिंसक झगड़े का रूप ले लिया. इस सनसनीखेज घटना से मौके पर  दहशत फैल गई. बताया जा रहा है कि सड़क पर दो गाड़ियों की मामूली टक्कर से यह विवाद खड़ा हुआ. शुरुआत में युवकों के बीच कहासुनी हुई, लेकिन देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि एक गुस्साए युवक ने तलवार निकालकर दूसरी गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी. 

यह घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि तलवारबाज युवक ताबड़तोड़ कार पर वार कर तोड़फोड़ कर रहा है. उसने गाड़ी के शीशे और बॉडी को तोड़ दिया, जिससे गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई.

सिरसा में रोडरेज की हैरान कर देने वाली घटना

सम्बंधित ख़बरें

हाजीपुर में रोड रेज की घटना में युवक की हत्या. (Photo: Screengrab)
बिहार में रोड रेज: फॉर्च्यूनर से टकराई कार तो चाकू से गोदा, एक की मौत और एक गंभीर
सांकेतिक तस्वीर
दिल्ली रोड रेज: लापरवाही से गाड़ी चलाने पर मजदूर की पीट-पीटकर हत्या, 3 गिरफ्तार
दोनों आरोपी स्कूटर पर सवार होकर मौके से भाग निकले
रोड रेज के दौरान हेलमेट से मारकर किया राहगीर का मर्डर, अज्ञात हमलावरों के खिलाफ FIR
Road rage incident between car and bike in Saharanpur Uttar Pradesh
सहारनपुर में कार चालक ने बाइक सवार को बोनट पर घसीटा
War Zone: Attack on Wing Commander, Suspect Arrested
बेंगलुरु में वायुसेना के विंग कमांडर पर रोड रेज हमला, आरोपी गिरफ्तार

हालांकि, दूसरी गाड़ी में सवार दो युवकों ने हिम्मत दिखाते हुए तलवारबाज को मौके पर ही पकड़ लिया. लेकिन इसके बाद भी मामला शांत नहीं हुआ. कुछ ही देर में दोनों पक्षों के बीच झगड़ा और उग्र हो गया. गुस्से में दोनों ओर से एक-दूसरे की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

इस पूरी घटना के दौरान सड़क पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद लोग डर के कारण इधर-उधर भागने लगे. सड़क पर कुछ देर के लिए तनाव का माहौल बन गया. फिलहाल यह मामला पुलिस के पास है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं. इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सड़क पर बढ़ता गुस्सा अब कानून व्यवस्था के लिए खतरा बनता जा रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement