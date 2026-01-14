सिरसा में रोडरेज की खौफनाक वारदात, युवक ने बीच सड़क तलवार से मचाया तांडव, Video

हरियाणा के सिरसा से रोडरेज का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां सड़क पर हुई मामूली टक्कर ने देखते ही देखते हिंसक झगड़े का रूप ले लिया. इस सनसनीखेज घटना से मौके पर दहशत फैल गई. बताया जा रहा है कि सड़क पर दो गाड़ियों की मामूली टक्कर से यह विवाद खड़ा हुआ. शुरुआत में युवकों के बीच कहासुनी हुई, लेकिन देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि एक गुस्साए युवक ने तलवार निकालकर दूसरी गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी.

और पढ़ें

यह घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि तलवारबाज युवक ताबड़तोड़ कार पर वार कर तोड़फोड़ कर रहा है. उसने गाड़ी के शीशे और बॉडी को तोड़ दिया, जिससे गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई.

सिरसा में रोडरेज की हैरान कर देने वाली घटना

हालांकि, दूसरी गाड़ी में सवार दो युवकों ने हिम्मत दिखाते हुए तलवारबाज को मौके पर ही पकड़ लिया. लेकिन इसके बाद भी मामला शांत नहीं हुआ. कुछ ही देर में दोनों पक्षों के बीच झगड़ा और उग्र हो गया. गुस्से में दोनों ओर से एक-दूसरे की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

इस पूरी घटना के दौरान सड़क पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद लोग डर के कारण इधर-उधर भागने लगे. सड़क पर कुछ देर के लिए तनाव का माहौल बन गया. फिलहाल यह मामला पुलिस के पास है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं. इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सड़क पर बढ़ता गुस्सा अब कानून व्यवस्था के लिए खतरा बनता जा रहा है.

---- समाप्त ----