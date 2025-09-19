scorecardresearch
 

लघु सचिवालय रोहतक में ड्रेस कोड और मोबाइल पर पाबंदी, आदेश का करना होगा सख्ती से पालन

रोहतक जिला उपायुक्त ने लघु सचिवालय में कार्यरत कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड और मोबाइल इस्तेमाल पर आदेश जारी किए हैं. जींस, फैंसी कपड़े और ज्यादा ज्वैलरी पहनना मना होगा. काम के समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी प्रतिबंधित रहेगा. लंच टाइम में ही मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं. आदेश तोड़ने पर कार्रवाई होगी.

लघु सचिवालय में कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड (Photo: Screengrab)
रोहतक के लघु सचिवालय में कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड और मोबाइल इस्तेमाल को लेकर नए आदेश जारी किए गए हैं. जिला उपायुक्त ने कहा है कि सभी कर्मचारी अब नॉर्मल ड्रेस पहनकर ऑफिस आएंगे. पुरुष कर्मचारी जींस और महिला कर्मचारी फैंसी कपड़े या ज्यादा ज्वैलरी पहनकर ऑफिस नहीं आ सकेंगे.

सिटी मजिस्ट्रेट अंकित कुमार ने जानकारी दी कि यह आदेश सभी कर्मचारियों पर लागू होगा. उन्होंने कहा कि कर्मचारी ऑफिस में पेशेवर ड्रेस पहनें ताकि कार्यस्थल पर अनुशासन और एकरूपता बनी रहे. ग्रुप-डी कर्मचारियों को ड्यूटी के समय निर्धारित वर्दी पहननी होगी.

लघु सचिवालय में कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड

इसके साथ ही काम के समय मोबाइल फोन, ईयरबड्स और ईयरफोन का इस्तेमाल भी प्रतिबंधित कर दिया गया है. कर्मचारी केवल लंच टाइम में ही मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं. ऑफिस के समय में मोबाइल इस्तेमाल केवल पूर्व अनुमति मिलने पर ही संभव होगा.

अंकित कुमार ने कहा कि आदेश का पालन न करने पर कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है. उन्होंने बताया कि इस फैसले का उद्देश्य कर्मचारियों में अनुशासन और बेहतर कार्य वातावरण बनाना है.

काम के समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल पर रोक

कई कर्मचारियों ने भी इस आदेश का स्वागत किया और कहा कि ड्रेस कोड और मोबाइल पाबंदी से कार्यक्षमता बढ़ेगी. सभी कर्मचारी अब नॉर्मल ड्रेस में ऑफिस आएंगे और मोबाइल केवल लंच टाइम में इस्तेमाल करेंगे.

