रेवाड़ी में मर्डर के आरोपी को घाघरा पहनाकर बाजार में घुमाया, बर्थडे मर्डर केस में था फरार

हरियाणा की रेवाड़ी पुलिस ने बर्थडे मर्डर केस के इनामी आरोपी अमित को गिरफ्तार कर एक अनोखे अंदाज में बाजार में घुमाया. पुलिस उसे घाघरा-कुर्ती पहनाकर करीब आधा किलोमीटर तक निशानदेही के लिए लेकर गई. इस दौरान आरोपी मुंह छिपाता नजर आया और लोगों ने उसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया.

आरोपी अमित पर 5 हजार रुपये का इनाम था और वह पिछले साल 6 जुलाई को हुई हत्या के मामले में फरार चल रहा था. घटना में रानौली प्राणपुरा गांव के दिनेश (35) की गोली मारकर हत्या की गई थी. दिनेश अपने जन्मदिन के दिन दोस्त पवन कुमार के साथ दुकान पर बैठा था, जब मोमोज की दुकान पर उसके नौकर से झगड़ा हो गया.

हत्या के आरोपी को घाघरा-कुर्ती पहनाकर घुमाया

दिनेश ने नौकर से मारपीट करने वाले शख्स को थप्पड़ मारा और वापस दुकान पर आ गया. थोड़ी देर बाद कार और बाइकों पर आए बदमाशों ने उस पर फायरिंग कर दी. एक गोली उसकी छाती में लगी और मौके पर ही मौत हो गई, हमलावर फरार हो गए थे.

पुलिस हत्या के अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी

अमित करीब एक साल तक ससुराल, मामा और दोस्तों के घर छिपता रहा. CIA धारूहेड़ा टीम को सूचना मिली कि वह रेवाड़ी में एक परिचित के घर में है. पुलिस ने छापा मारकर उसे गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश कर दो दिन के रिमांड पर लिया. पुलिस अब हत्या में शामिल बाकी आरोपियों की तलाश में है.

