नाले के अंदर नीले सूटकेस में मिली महिला की लाश, चेहरे और गले पर खून के निशान

हरियाणा के कैथल में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां सिला खेड़ा ड्रेन में एक नीले सूटकेस के अंदर करीब 30 वर्षीय युवती का शव मिला. शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस और फोरेंसिक टीम मामले की जांच में जुटी है, जबकि मृतका की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है.

नाले के अंदर नीले सूटकेस में मिली महिला की लाश (Photo: ITG)
हरियाणा के कैथल जिले में इंसानियत को झकझोर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. कैथल के पास सिला खेड़ा ड्रेन में बुधवार को एक सूटकेस के अंदर युवती का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. मृतका की उम्र करीब 30 वर्ष के आसपास बताई जा रही है. शव को नीले रंग के सूटकेस में बंद कर ड्रेन में फेंका गया था. जानकारी के अनुसार, ड्रेन के पास से गुजर रहे लोगों की नजर एक संदिग्ध सूटकेस पर पड़ी.  लोगों को अनहोनी की आशंका हुई तो तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और ड्रेन में पड़े सूटकेस को बाहर निकलवाया गया.

जब पुलिस ने सूटकेस खोलकर देखा तो उसके अंदर एक युवती का शव बरामद हुआ. प्रारंभिक जांच में युवती के चेहरे पर चोट के निशान और गले पर संदिग्ध निशान पाए गए हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है. पुलिस का मानना है कि युवती की हत्या कहीं और की गई और सबूत मिटाने के इरादे से शव को सूटकेस में बंद कर ड्रेन में फेंक दिया गया.

पुलिस को सूटकेस के साथ दो नए सूट और एक बैग भी मिला है, जिन्हें अहम सुराग मानते हुए जांच का हिस्सा बनाया गया है. अभी तक मृतका की पहचान नहीं हो सकी है. पुलिस आसपास के जिलों में गुमशुदगी की रिपोर्टों को खंगाल रही है, ताकि युवती की शिनाख्त की जा सके. पुलिस के अनुसार, शव कई दिन पुराना प्रतीत हो रहा है. पानी और खुले में पड़े रहने के कारण शव की स्थिति खराब हो गई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसने साक्ष्य जुटाए हैं.

शव को पोस्टमॉर्टम के लिए कैथल के नागरिक अस्पताल भिजवाया गया है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सकेगी. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह एक संगीन अपराध है और हर एंगल से जांच की जा रही है. फिलहाल, पुलिस हत्या का मामला मानकर जांच आगे बढ़ा रही है. आसपास के सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल रिकॉर्ड और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है, ताकि जल्द से जल्द आरोपियों तक पहुंचा जा सके.

Input: वीरेंद्र पुरी
 

