ये 67 गाने गैंगस्टर कल्चर को बढ़ा रहे... हरियाणा STF का एक्शन, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से डिलीट किए गए

हरियाणा पुलिस ने गैंगस्टर संस्कृति और अपराध को बढ़ावा देने वाले 67 गानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटाया है. डीजीपी अजय सिंघल ने इसे युवाओं की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया. एसटीएफ सोशल मीडिया पर अपराधियों के समर्थकों पर भी नजर रख रही है और साथ ही आतंक–गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रही है.

डीजीपी ने युवाओं और कलाकारों से अपील की है. (Photo: Representational)
हरियाणा पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स (STF) और साइबर यूनिट ने गैंग कल्चर और अपराध के महिमामंडन पर बड़ी कार्रवाई की है. जांच में सामने आया कि कई गाने युवाओं को अपराध, गैंगस्टर और हथियारों की चमकदार छवि दिखाकर गलत रास्ते पर ले जा रहे थे.

67 आपत्तिजनक गानों पर रोक
इस कार्रवाई में यूट्यूब, स्पॉटिफाई, अमेज़न म्यूजिक, गाना और जियोसावन जैसे प्लेटफॉर्म से 67 ऐसे गानों को हटाया या ब्लॉक कराया गया है, जो अपराध और हिंसा को बढ़ावा दे रहे थे. पुलिस ने साफ कहा है कि यह सिर्फ शुरुआत है और आगे और कड़ी कार्रवाई होगी.

डीजीपी अजय सिंघल का बयान
हरियाणा के डीजीपी अजय सिंघल ने कहा कि पुलिस का उद्देश्य केवल अपराध रोकना ही नहीं, बल्कि युवाओं को अपराध की दुनिया में जाने से बचाना भी है. उन्होंने कहा कि ऐसे गाने अपराधियों को हीरो की तरह दिखाते हैं और उनकी झूठी शानदार जिंदगी पेश करते हैं, जबकि असल में उनका जीवन मुश्किलों, खतरे और कानून के शिकंजे से भरा होता है.

डीजीपी की युवाओं और कलाकारों से अपील
डीजीपी ने कहा कि हरियाणा पुलिस की नीति साफ है कि कोई भी प्लेटफॉर्म अपराध को बढ़ावा देने वाली सामग्री नहीं दिखा सकता. उन्होंने कलाकारों और कंटेंट बनाने वालों से अपील की कि वे जिम्मेदारी से काम करें और युवाओं को गुमराह करने वाला कंटेंट न बनाएं.

एसटीएफ ने दी चेतावनी
एसटीएफ के आईजी सतीश बालन ने कहा कि डिजिटल कंटेंट का युवाओं पर बहुत असर होता है. इसलिए गायकों, गीतकारों और क्रिएटर्स को हिंसा, गैंगस्टर और हथियारों का महिमामंडन नहीं करना चाहिए. ऐसा कंटेंट डर फैलाता है और अपराध की सोच बढ़ाता है.

सोशल मीडिया पर भी नजर
एसटीएफ और साइबर टीमें उन लोगों पर भी नजर रख रही हैं, जो सोशल मीडिया पर अपराधियों की पोस्ट को लाइक या शेयर करते हैं. गैंगस्टर इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए युवाओं को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं. पुलिस का उद्देश्य युवाओं को इस रास्ते से बचाकर सही दिशा में लगाना है.

गैंगस्टर नेटवर्क पर टारगेट
डिजिटल कार्रवाई के साथ-साथ हरियाणा एसटीएफ ने विदेशों से चल रहे आतंक–गैंगस्टर नेटवर्क पर भी बड़ी चोट की है. खुफिया जानकारी के आधार पर कई मॉड्यूल पकड़े गए हैं, जो आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे थे.

राम मंदिर पर हमले की साजिश नाकाम
2 मार्च 2025 को हरियाणा एसटीएफ और गुजरात एटीएस ने मिलकर अयोध्या के राम मंदिर पर संभावित हमले को नाकाम किया. इसमें अब्दुल रहमान उर्फ अबू बकर को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से दो हैंड ग्रेनेड बरामद हुए.

करनाल में ग्रेनेड बरामद
13 जून 2025 को करनाल में दो युवकों से एक जिंदा हैंड ग्रेनेड पकड़ा गया. जांच में पता चला कि यह अमेरिका में बैठे गैंगस्टर भानु राणा ने सप्लाई किया था, जो खालिस्तान समर्थित नेटवर्क से जुड़ा है. 25 नवंबर 2025 को सिरसा महिला पुलिस थाने पर ग्रेनेड हमले के बाद एसटीएफ ने तकनीकी जांच से पैसों के लेन-देन और विदेशी हैंडलरों का पता लगाया. इसके बाद करनाल से अमर सिंह को पकड़ा गया, जिसके पास से विदेशी ग्लॉक पिस्टल, दो हैंड ग्रेनेड और एक आईईडी बरामद हुई.

---- समाप्त ----
