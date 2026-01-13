Youtube देखकर रची गई हत्या की साजिश, 14 साल पुराने विवाद में मौसी के बेटे को मारी गोली, दो अरेस्ट

गुरुग्राम में एक सनसनीखेज ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. यह हत्या 14 साल पुराने व्यवसायिक विवाद का नतीजा निकली, जिसमें मौसी के बेटे ने अपने ही रिश्तेदार की सुपारी देकर हत्या करवा दी. आरोपियों ने हत्या की साजिश यूट्यूब पर वीडियो देखकर रची और वारदात के बाद पुलिस से बचने के तरीके भी वहीं से सीखे.

यह मामला 6 जनवरी का है, जब थाना सेक्टर 10 पुलिस को सूचना मिली कि सेक्टर 37डी में रामा गार्डन के पास सड़क किनारे एक व्यक्ति खून से लथपथ हालत में पड़ा है. पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान संजय शर्मा उम्र करीब 50 वर्ष के रूप में हुई.

14 साल पुराने व्यवसायिक विवाद में मर्डर

मृतक के बेटे ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसके पिता 6 जनवरी को अपनी कार से सेक्टर 34 स्थित कैंटीन के लिए निकले थे. रास्ते में रामा गार्डन के पास अज्ञात लोगों ने उनकी हत्या कर दी. शिकायत के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया. आरोपियों की पहचान गुरुदत्त शर्मा उर्फ बालेश्वर शर्मा उम्र 56 वर्ष निवासी गांव डहकोरा जिला रोहतक हरियाणा और अनिल उम्र 48 वर्ष निवासी गांव कंडोरा जिला बागपत उत्तर प्रदेश के रूप में हुई.

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि गुरुदत्त शर्मा देहरादून में कैफे चलाता है और मृतक संजय शर्मा उसकी मौसी का लड़का था. दोनों का वर्ष 2011 और 2012 तक क्रेशर बजरी का संयुक्त कारोबार था, जो आपसी विवाद के चलते बंद हो गया था. इसके बाद से दोनों के बीच रंजिश बनी हुई थी और कई बार विवाद भी हुआ.

इसी रंजिश के चलते गुरुदत्त शर्मा ने अपने साथी अनिल और अन्य के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई. पहले मृतक की रेकी करवाई गई. तय योजना के अनुसार आरोपियों ने मृतक की कार को टक्कर मारी. जब संजय शर्मा गाड़ी से नीचे उतरा तो उसे गोली मार दी गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि गुरुदत्त शर्मा अनिल को करीब 10 साल से जानता था. अनिल मुजफ्फरनगर में प्राइवेट बस चालक के रूप में काम करता है. हत्या की वारदात और रेकी के लिए गुरुदत्त शर्मा ने अनिल को 10 लाख रुपये दिए थे.

आरोपियों ने यह भी कबूल किया कि उन्होंने हत्या की योजना बनाने और वारदात के बाद पुलिस से बचने के तरीकों के लिए यूट्यूब पर वीडियो देखकर जानकारी जुटाई थी. फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है और इस हत्याकांड में शामिल अन्य लोगों की तलाश जारी है.

